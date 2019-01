Urbanismo subvenciona la mudanza a vecinos necesitados de Las Rehoyas

Los residentes en esta parte del barrio han manifestado su deseo de ser excluidos del plan de reposición ya que sus casas no pertenecen al antiguo patronato Francisco Franco y no presentan carencias de mantenimiento.

Estas subvenciones son la respuesta de la administración al consultorio que se realizó en el barrio para conocer la posición de los vecinos respecto al plan de reposición. Ahí se descubrió que más de un 80% del barrio estaba a favor del cambio, mientras que el resto se oponía. «Al preguntarles las razones de su rechazo, descubrimos que muchos no tenían solvencia económica para costear el traslado», indicó el edil, «por eso decidimos ayudarlos con una subvención para que pongan los contadores o monten la cocina nueva».

Al respecto, el concejal de Urbanismo dijo que «no me preocupa esta situación porque no vamos a empezar por ahí». Así, Doreste tiene previsto iniciar la reposición por Santa Luisa de Marillac y la construcción de un bloque de viviendas en Doctor Chiscano o en el espacio que se quite al parque de Las Rehoyas. «Ya veremos cuando se llegue ahí», sentenció.

El edil entiende que solo un 2% de los residentes se opone a la reposición. Se trata de los 44 propietarios que se negaron a hacer el cuestionario planteado a 2.148 propietarios. En el barrio hay 2.554 viviendas pero una parte de las casas son de propiedad municipal, pertenece a entidades bancarias o no se pudo localizar a sus dueños.

Doreste aseguró que el de Las Rehoyas «ha sido el proceso de participación ciudadana más amplio de cuantos se han hecho en Canarias».