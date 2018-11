Voces contra la reposición de Las Rehoyas

Los propietarios de unas 200 viviendas de Las Rehoyas, las más próximas a la carretera del Norte, volvieron a salir a la calle en la tarde de este jueves por las calles del barrio para reclamar al Ayuntamiento capitalino que les deje fuera del plan de reposición que proyecta para esta zona y que implica a 2.500 familias.

«No hemos recibido respuesta ni del concejal ni de nadie», explica Marcos Hurtado, integrante de la plataforma Rehoyas Avanza, que se creó este verano para recoger el sentir de estos residentes, en referencia a la concentración que protagonizaron el pasado día 8.

Añade que la única reacción que conocen a la misma son las declaraciones que el edil de Urbanismo, Javier Doreste, hizo a CANARIAS7 afirmando que el dinero que está consignado en el plan de reposición no puede ser empleado para financiar la instalación de ascensores en los edificios que sigan en pie.

«No sé de dónde se ha sacado esa idea de que nosotros pedimos el dinero de la reposición para la rehabilitación de nuestras casas», apunta Hurtado. Añade que «sabemos el camino que hay que tomar, que es el del Cabildo y el Gobierno de Canarias para pedir las rehabilitaciones. En eso no tiene que enseñarnos nada».

Explica que precisamente para obtener estas ayudas necesitan salir del plan de reposición del Consistorio. «Necesitamos un plan de rehabilitación y tenemos que estar fuera del de reposición.

«Es de género tonto que vayamos a pedir dinero al Cabildo porque lo primero que nos van a decir es que cómo vamos a entrar en una plan de rehabilitación si estamos en una plan de reposición», indica el portavoz de los vecinos que no quieren que se tiren sus casas.

Y es que los vecinos que quieren desmarcarse de los planes municipales para el barrio de Las Rehoyas aseguran en que sus viviendas se encuentran en buenas condiciones y tan solo precisan actuaciones que permitan mejorar la accesibilidad, como la instalación de ascensores, y facilitar así la vida de los residentes de más edad. «Que nos saquen del plan porque nuestros viejecitos necesitan ahora mismo, ahora ya, tener un ascensor para poder bajar de los bloques, porque llevan muchos años encerrados en ellos porque son de cinco plantas», expone Hurtado.

Además, insiste en el hecho de que son los titulares de sus casas por lo que entienden que incluirlos en una reposición con la que no están de acuerdo «sería una expropiación encubierta porque nosotros somos propietarios, no puede ser que nos quieran convertir en VPO».

Recuerda que «lo que pedimos es adaptar las viviendas en materia de accesibilidad y en su día dijimos al señor Doreste que estábamos dispuestos a correr con los gastos de elegir una paleta de colores donde un barrio renovado estuviese dentro de un barrio nuevo. Pero él confundiría que nosotros queríamos dinero del plan de reposición».

Hurtado dice que la concentración de ayer -que partió de parquin de Las Rehoyas para recorrer la carretera del Norte y continuar por Santa Luisa de Marillac, Virgen de Lourdes y Virgen de Fátima- no será la última que organicen si el Ayuntamiento no responde a su demanda. «Si no hay respuesta, seguiremos en diciembre la guerra».