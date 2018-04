La Sitycleta se blinda ante los robos

El nuevo servicio público de alquiler de bicicletas, Sitycleta, puesto en marcha hace catorce días, ha sufrido ya dos robos. El primero, el más importante, ocurrió hace unos días, cuando un ciudadano alertó por correo electrónico a la sociedad municipal de aparcamientos (Sagulpa) de la presencia de una bicicleta abandonada en la confluencia de las calles Vergara y Lepanto, en Guanarteme, cerca de la plaza del Pilar.

Los técnicos de Sagulpa pudieron determinar, gracias al GPS que llevan incorporadas estas bicicletas, que se trataba de la unidad 41.154, que había sido utilizada por una usuaria mayor del servicio Sitycleta.

Al acercarse a recogerla, los empleados municipales se percataron de que el ordenador de a bordo que permite su alquiler había sido robado. «Se trata de un dispositivo que cuesta 285 euros y que no sirve para nada, no se puede vender», explicaron desde Sagulpa.

Los registros de uso de la bicicleta permitieron identificar al último usuario, que se considera responsable de los daños por no haber dejado bien anclado el vehículo en la estación. Por eso la bicicleta no aparecía como devuelta, de ahí que no hubieran saltado las alarmas.

Al recuperar la bicicleta, Sagulpa envió un mensaje SMS a la usuaria en cuestión y le cargó en su cuenta el coste del ordenador. La clienta no había respondido al mensaje pero sí se puso en contacto con Sagulpa cuando vio el recibo bancario.

Tras recibir las correspondientes explicaciones, Sagulpa procedió a devolverle los 285 euros a la usuaria, pero le dio de baja del servicio por mal uso, como determinan las normas de la Sitycleta.

Ahora Sagulpa ha encargado la compra de unos 10.000 tornillos para asegurar mejorar los ordenadores de las bicicletas.

En Guanarteme, en la parada de Churruca, también se registró el robo de las dos luces led delanteras de una de las bicicletas estacionadas.

Desde Sagulpa se insiste en la necesidad de asegurarse de que la bicicleta queda bien anclada a la base una vez que se devuelve. En caso de que la bici no quede bien fijada a la estación, el sistema entiende que sigue en uso por el mismo usuario, quien, por tanto, sigue siendo responsable de su estado. Por eso, es importante seguir los tres pasos siguientes cuando se haga la devolución: en primer lugar, aparcar bien la bicicleta en su puesto; en segundo término, pulsar la tecla OK en el ordenador de la bici y cerrar el candado en la rueda delantera; y, por último, esperar a la confirmación sonora de la devolución.