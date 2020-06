De ganar 8.600 euros al año a algo más de 14.000 euros

El ejercicio de los derechos que le asisten como concejala, tras abandonar el PP y pasar al grupo de los no adscritos, reportará a Carmen Guerra unos 5.600 euros más al año de lo que percibía cuando estaba en las listas del Partido Popular.

De acuerdo con un informe elaborado por el área de Recursos Humanos sobre las dietas cobradas por parte de las dos concejalas que han abandonado sus partidos (aparte de Guerra, también Beatriz Correas en el caso de Ciudadanos), la exedila del PP había ingresado desde junio hasta marzo un total de 6.425 euros, lo que supone una media de 714 euros al mes. Este nivel retributivo deriva de su asistencia a los plenos y las tres comisiones que le asignó en su momento el PP.

Desde el principio del mandato, Carmen Guerra manifestó sus discrepancias con su grupo, ya que entendía que había sido marginada respecto a otros compañeros con menos experiencia política, como Ignacio Guerra y Víctor Moreno, quienes tenían más presencia en comisiones y, por tanto, cobraban más que ella.

Sin embargo, ahora la salida de Carmen Guerra del PP y su inclusión en el grupo de los no adscritos, con presencia en todas las comisiones, le garantizará unos ingresos similares a los de Beatriz Correas, que no se ven alterados puesto que la concejala que dejó Ciudadanos tenía ya voto en todos los órganos colegiados. En estos nueve meses, Correas ingresó por dietas 10.625 euros, lo que supone una media mensual de 1.181 euros.

Un nivel similar de convocatorias plenarias y de comisiones garantizaría a Guerra unos 5.600 euros más al año, además de reducir los ingresos de los concejales del PP sin dedicación exclusiva o parcial al verse limitada su presencia en las comisiones.

Este hecho será uno de los aspectos en que el Partido Popular basará la argumentación del recurso que ha anunciado contra el acuerdo plenario que definió las condiciones de participación de las concejalas no adscritas en las comisiones.

Para ello, se aferran a la literalidad del artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local: «Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada corporación».

El problema es que el reglamento capitalino no contempla la figura del concejal no adscrito. Por eso se está tramitando una modificación que la incluya, si bien antes hay que dar respuesta a la situación creada ahora en el Ayuntamiento con la marcha de Guerra y Correas.

Ayer hubo una reunión informal entre todos los grupos municipales (salvo el PP que se niega a acudir porque entiende que este asunto debe resolverse en el seno de la junta de portavoces, en la que no tienen representación las concejalas no adscritas) y las dos afectadas. Allí se planteó regular la situación de manera provisional hasta que el nuevo reglamento esté listo, si bien no hubo acuerdo en el modo en que participarán las no adscritas, ya que hubo propuestas de mociones mensuales y bimensuales. Se decidirá esta semana.

La concejala Carmen Guerra dio el salto a la política desde el movimiento vecinal de Lomo Los Frailes, donde destacó por su carácter combativo. Estuvo en el gobierno municipal entre 1995 y 2006, donde dirigió áreas como Juventud, Servicios Sociales o Vivienda. De 2004 a 2007 fue senadora por Gran Canaria; y entre 2008 y 2011, diputada nacional por el Partido Popular por Las Palmas.