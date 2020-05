Beatriz Correas abandona Cs y mantiene el acta de edila

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Beatriz Correas, anunció ayer, al final del pleno, que se daba de bajo de su partido y que pasaba al grupo de los concejales no adscritos, que estrenaba ayer la concejala Carmen Guerra tras salir del Partido Popular.

Correas reaccionó así a la investigación realizada por la formación naranja respecto a la denuncia que hizo contra su compañero, José Antonio Guerra, por unas supuestas agresiones verbales proferidas contra ella en los pasillos de las oficinas municipales el pasado mes de septiembre.

«Aunque el comité interno me ha dado la razón en mi denuncia, no se le ha aplicado ninguna sanción», expuso, «este acto me libera del compromiso que tengo con el partido porque mi dignidad y mi honor están por encima de cualquier color político». Correas había demandado a Ciudadanos que expulsara a Guerra del partido.

La edil dijo ser «consciente de que la inmensa mayoría de los votos los obtuve por la marca, pero aunque haya solamente una persona que votara a Ciudadanos porque yo iba en la lista, me reafirma en mantener mi acta».

Correas aseguró que seguirá trabajando por la ciudad.

Su compañero, José Guerra, no entró a valorar esta situación. «No es mi estilo valorar nunca estas cuestiones», respondió, «para mí, lo realmente importante son las necesidades de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, que merecen todo el apoyo y dedicación en la complicada situación económica y social que estamos viviendo».

Beatriz Correas pasa a formar parte del grupo de concejales no adscritos junto a la concejala del PP Carmen Guerra, cuya decisión de abandonar el grupo municipal fue vista durante la sesión plenaria. En este caso, la concejala no quiso pronunciarse sobre su decisión y su cambio de condición pasó sin discusión alguna por el pleno.

Carmen Guerra se abstuvo ayer en todos los puntos que fueron sometidos a votación, salvo en la inclusión por vía de urgencia, de los asuntos relacionados con las medidas fiscales y económicas para paliar la crisis económica de la Covid-19. En este caso votó a favor.