La irrupción de ediles sin partidos bloquea la celebración de comisiones

La irrupción de dos concejalas no adscritas, esto es, sin partido (Carmen Guerra tras dejar el PP y Beatriz Correas al hacer lo mismo con Ciudadanos) está provocando las primeras disrupciones en el funcionamiento institucional. El alcalde, Augusto Hidalgo, se vio obligado ayer a emitir un decreto que pospone la celebración de las comisiones de pleno, que debían empezar hoy.

Lo que ha alterado los ritmos de trabajo municipales es la discusión sobre la representación que deben tener las dos concejalas en las comisiones de pleno.

El viernes pasado, la secretaria general del pleno emitía un informe que aconsejaba un cambio de configuración de las comisiones. Hasta estos momentos, las siete comisiones estaban compuestas por nueve miembros, tal y como le corresponde a este Ayuntamiento. De este modo, había en cada sesión tres representantes del PSOE, dos del PP y uno de los partidos Unidas Podemos, Ciudadanos, Nueva Canarias y CC-UxGC.

El cambio que introduce la secretaria del pleno para dar cabida a Guerra y Correas supone dejar a todos los partidos con un representante, perdiendo dos el PSOE y uno el PP. Sin embargo, como esto supone una sobrerrepresentación de las dos concejalas sin partido, se propuso la implantación de un voto ponderado. De este modo, el comisionado socialista tendría un voto que valdría seis; el del PP, tres; el de Ciudadanos, dos; el de Nueva Canarias, tres; el Unidas Podemos, tres; el de CC-UxGC, uno; uno para Carmen Guerra y uno para Beatriz Correas.

Pese a ello, la propuesta no ha satisfecho a los grupos de la oposición, en especial al PP, que considera que se está premiando a concejales que abandonan sus formaciones políticas.

Y eso porque Carmen Guerra y Beatriz Correas van a tener presencia ahora en todas las comisiones en las mismas condiciones -salvo en la ponderación del voto- que partidos como el PSOE, que obtuvo más de 48.000 votos, pero también que los menos votados, como CC-UxGC, que rozaron los 13.000 votos.

También hay un malestar que tiene un componente económico. La asistencia a cada comisión se paga a 150 euros y los partidos suelen distribuir estas dietas entre los concejales que no cobran sueldo por serlo. Pero ahora, la redistribución de plazas no solo limita esta compensación a los concejales del PP que no tienen dedicación exclusiva o parcial (los del gobierno sí cobran un sueldo mensual) sino que beneficia a Carmen Guerra.

Cuando estaba en el PP, la edila asistía a tres comisiones de manera regular, pero ahora tendrá presencia en todas, lo que le garantizará unos ingresos de más de 9.000 euros anuales, mucho más que los ediles que mantienen las siglas y no tienen sueldo regular en el Ayuntamiento.

«Es un premio para los concejales que abandonan sus partidos», explicaba ayer un edil, «si el PP liberara a varios concejales en el grupo de no adscritos, pero manteniendo el control sobre sus decisiones, el Ayuntamiento sería un caos».