El Consorcio explora disolverse y la externalización de servicios

El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, organismo que gestiona el servicio de bomberos de 19 de los 21 ayuntamientos de la isla, decidió ayer por unanimidad explorar la posible disolución de la entidad, para lo que encargarán un estudio jurídico, y también la externalización de algunas de sus tareas, como, por ejemplo, la atención de las zonas industriales de la isla. Estas medidas fueron adoptadas en una junta general urgente y extraordinaria convocada para ayer por la tarde por el presidente del Consorcio, Pedro Justo, consejero de Hacienda, a su vez, del Cabildo, a raíz de lo que entendió dos incidentes graves acaecidos durante el fin de semana y de los que responsabiliza a los trabajadores. Los gestores de la entidad enmarcan esos hechos en «una huelga de celo» que hacen «de manera irregular» en protesta «por unas condiciones de trabajo que se aprobaron en marzo pasado» y a las que se opone la plantilla.

Uno de esos incidentes fue la no asistencia de 7 de los 9 profesionales que habían sido convocados por decreto para un servicio de guardia especial para cubrir la seguridad de las fiestas del Pino en Teror la tarde y noche del 7 al 8 de septiembre. Explicó Justo que «aún no se sabe por qué no acudieron», de ahí que anunciara la decisión de la Junta de encargar un informe que determine si incurrieron en algún tipo de irresponsabilidad. De comprobarse que existió, advirtió de que el Consorcio no se pondrá límites. «Avanzaremos hasta donde haya que llegar y que decida la autoridad laboral o judicial», aclaró. Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, fue más allá. «Iremos al tope de lo que fijen los servicios jurídicos, si cabe recurrir a la vía penal, recurriremos, no podemos permitir que nos sigan chantajeando con la seguridad de las personas».

Justo informó de que, dado que no acudieron todos los bomberos convocados, el Consorcio tuvo que contratar un refuerzo extra de siete bomberos de una empresa privada, Falck Sci, con todos los equipos necesarios, con un coste de 8.800 euros, «por lo que en todo momento se garantizó la seguridad de los asistentes». Y dio otro dato. Dijo que lo que le corresponde cobrar a un bombero por acudir a una de esas guardias especiales de 24 horas son 500 euros.

Y el otro incidente al que aludió Justo tuvo que ver con el incendio de una nave industrial en el polígono de Arinaga, el sábado 8 de septiembre. Explicó que intervino personal de los parques de Arinaga, San Mateo, Telde, Gáldar, Arucas y Puerto Rico, pero que a la hora de sustituir a esos equipos, se llamó a 150 de los 202 profesionales del colectivo «y no respondió nadie». Tuvieron que pedir entonces el refuerzo de los bomberos de la Base Aérea, la militar, en Gando, que en un primer momento, según Justo, fueron rechazados por los del Consorcio que estaban allí desplegados, pero que luego sí tuvieron que acudir cuando se produjo el cambio de turno.

El presidente de la entidad recordó que la opción de la disolución siempre ha estado sobre la mesa porque «el Consorcio nunca ha cubierto las expectativas» (es más, apuntó que ya se encargó un informe jurídico en 2010), y en ese sentido aclaró que lo que ahora pretenden es «avanzar» en lo que llamó «posibles soluciones definitivas». Sí advirtió de que la disolución sería parcial, pues el Cabildo ha de garantizar por ley la seguridad ante las emergencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes. ¿Cuál sería el modelo? No lo precisó.

Informó asimismo de que en la junta se valoró que la gestión del Consorcio está siendo correcta y que «seguirá en esta línea». Insisten en enmarcarlo todo en un conflicto laboral de un colectivo que, recordó, trabaja 63 días al año en turnos de 24 horas y por un bruto de 36.000 euros anuales más complementos.