San Lorenzo: estallan los bomberos

El clima de malestar que existe en el cuerpo de Bomberos estalla en la noche de San Lorenzo. Los agentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), hartos de las carencias de material y de personal, y del hecho de que no se les abone las horas extra que tienen que cumplir, no respondieron al llamamiento que hizo el jefe del servicio, José Antonio Nóbrega, para cubrir los servicios de los fuegos de hoy y de las campanadas de verano de Vegueta, prevista para el 14.

Se necesitaba, con carácter de urgencia, la presencia de un sargento, tres cabos y catorce agentes libres de servicio para esta noche -entre las 16.00 horas y las 03.00 horas- y para el día 14, de las 13.00 horas a medianoche.

Pero a la petición, hecha el pasado lunes, no respondieron los agentes. Por eso, este miércoles fueron convocados sus representantes por vía de urgencia a una reunión con el fin de garantizar la presencia de los bomberos.

Algunos sindicatos, como Comisiones Obreras (CC OO), no acudieron al encuentro «por lo que consideramos una falta más de respeto, al no convocar en tiempo y forma», denunció Víctor Monzón.

Los que asistieron, en cambio, no salieron de mejor talante porque la reunión se cerró sin acuerdo sobre la cobertura de los fuegos de San Lorenzo. «Este espacio no es el competente para tomar ningún tipo de decisión», advirtió UGT a través de un comunicado difundido por José Antonio Alonso.

Por su parte, desde USPB, Daniel Ojeda explicó que los bomberos «no harán los fuegos de San Lorenzo», salvo los que estén de servicio. El problema es que se necesitan dieciocho profesionales cuando en toda la ciudad, en un día como el de hoy, hay veinte. «Nos tememos que si se hacen los fuegos, se tire del personal de guardia, dejando una vez más los parques bajo mínimos», añadió Monzón.

Lo que late debajo del malestar de los agentes es el retraso en el pago de las horas extra. El Ayuntamiento les debe todos los servicios extraordinarios desde febrero. En el último pleno se aprobó el abono de 800.000 euros a bomberos y policía por este concepto, y desde Recursos Humanos se prometió que se ingresaría en septiembre. De ahí en adelante, las horas extra se pagarán con cargo a los próximos presupuestos. Con ese dinero, la cantidad satisfecha a los agentes de los dos cuerpos en 2018 ha alcanzado casi los dos millones de euros.

La concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Encarna Galván, aseguró este miércoles que se está trabajando en la búsqueda de una solución pero garantizó la presencia de bomberos en los fuegos de San Lorenzo. «De los nuestros, de Protección Civil y de apoyos externos», dijo. Preguntada si el Ayuntamiento va a usar recursos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, la edil aseguró que todavía no podía informar al respecto. «Habrá una quincena de agentes, como siempre», indicó. Galván explicó que la opción de asignar el servicio por decreto -lo que obligaría a los agentes a trabajar sin posibilidad de negarse- es una opción que no se descarta pero que no quiere aplicar. «Desde el principio dijimos que nuestro proyecto requiere de un trabajo en equipo y no quiero obligar a nadie a trabajar, no quiero llegar a ese extremo».

«No dudamos de la profesionalidad de nuestros bomberos», añadió, «sé que tienen problemas que vienen arrastrando desde hace tiempo, y desde el primer momento les dijimos que todos no se podrían solucionar en estos cuatro años».

La concejala enumeró los avances en la Relación de Puestos de Trabajo, la convocatoria de 31 plazas nuevas, el impulso al renting o la compra de nuevos vehículos como ejemplos de estos avances. Pero reconoció que «hasta que no haya más bomberos, se tendrán que hacer horas extra».

La edil no acudió a la reunión por entender que se trataba de un encuentro de carácter técnico, algo que fue criticado por todos los sindicatos.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Beatriz Correas, criticó la gestión municipal de este asunto. «El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y no jugar con la seguridad», aseguró, «San Lorenzo es una fiesta importante de la ciudad».