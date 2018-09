«Siempre que se aproximan elecciones aparece un conflicto por parte de los bomberos»

"No solo ahora, también en la época de los presidentes José Manuel Soria, José Miguel Pérez y José Miguel Bravo de Laguna... Siempre que se aproximan las elecciones aparece un conflicto laboral por parte de los bomberos, que en todas las ocasiones señalan al Cabildo", ha subrayado el dirigente nacionalista.

Tras avanzar que este conflicto "no va a romper la unidad que existe en el Consorcio, porque el Cabildo no impondrá al resto unas medidas por mucho que presionen a su presidente", Morales ha recordado que la institución insular participa con un 40 % en el Consorcio, con otro tanto están 19 ayuntamientos de la isla -todos menos la capital y San Bartolomé de Tirajana- y con un 20 % el Gobierno canario.

"Ayer se reunió la junta general del Consorcio y dejó muy claro cual es la posición de todos sus miembros, por lo que no se va a aceptar ningún chantaje que ponga en riesgo, además, la seguridad ciudadana para reivindicar determinadas mejoras laborales, fundamentalmente ser funcionarios del Cabildo, que es lo que piden como objetivo prioritario", ha recalcado.

Morales ha afirmado que eso no lo va aceptar nunca porque "los informes jurídicos y económicos de esta institución dicen que eso no se ajusta a derecho, pero si ellos recurren y hay un árbitro o juez que considera que hay que hacerlo porque tienen derecho, pues solo así se haría".

"La decisión de la junta general ha sido por unanimidad y denuncia que hay una huelga camuflada de reivindicaciones de mejora del servicio porque, hasta ahora, jamás se había planteado que los trajes había que descontaminarlos (...) o que los trajes no reúnen las condiciones", ha añadido Morales.

En su opinión, se agarran a eso para "no intervenir, como en pasó en Telde con el incendio de numerosos vehículos, y todo este tipo de cosas se están estudiando para ver si se puede plantear una denuncia a la Fiscalía".

"No hace falta más número bomberos, sino efectividad en el servicio. Hay 202 bomberos y en el primer semestre del año se han puesto de baja 126. Es el absentismo más alto de España, en torno al 20 % cuando la media es del 2 %", ha especificado el dirigente de Nueva Canarias.

Morales ha recordado que él no pertenece al Consorcio de Emergencias, "pero me señalan y hacen vídeos hablando del presidente del Cabildo, pero no voy a actuar contra un ente que toma sus acuerdos por unanimidad".

También ha recordado que el Consorcio estudia modificar los horarios de los turnos porque un bombero trabaja 70 días al año y, en estos momentos, con las bajas que se producen no llegan a 63 días, y que hay disfunciones con las sustituciones, pero no por necesidad de nuevos efectivos.