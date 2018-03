Antona «se moja» por Gran Tarajal

Al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Fuerteventura exigirá el Partido Popular (PP) una explicación sobre el hundimiento de cuatro gabarras y el varamiento de otras cinco embarcaciones más en el puerto de Gran Tarajal tras el paso del temporal Emma. «El primer mandatario majorero Marcial Morales tiene que explicar las irregularidades y presuntas negligencias que se han producido durante todos estos días», sostuvo ayer el presidente insular del PP Fernando Enseñat durante su visita al muelle junto al máximo responsable regional Asier Antona.

Antona aseguró que eligió venir a Gran Tarajal por ser «la única manera de saber cómo se están desarrollando los trabajos ante una situación que calificó de «catastrófica», ante lo que solo cabe ir «hasta las últimas consecuencias en la demanda de responsabilidades». En este sentido, reconoció que el Gobierno y otras instituciones públicas están trabajando y de manera coordinada pero, matizó, «es verdad» que este muelle es responsabildidad de Puertos Canarios, que depende de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno autónomo, por lo que anunció que solicitará en el Parlamento la comparecencia del titular, Pablo Rodríguez. El también vicepresidente del Ejecutivo autónomo deberá dar «cumplida cuenta» de todo lo sucedido.

Ademas de Rodríguez, Antona pedirá la comparencia de la consejera de Política Territorial y Emergencias, Nieves Lady Barreto, fundamentalmente porque de ella depende el Plan de Emergencias ante Contaminaciones Marítimas (Pecmar) que se puso en marcha desde el 28 de febrero, cuando zozobró y se hundió la primera de las cuatro gabarras que fueron a parar al fondo del mar a lo largo de las siguientes horas. Y es que, su entender, este plan ha resultado «a todas luces insuficiente».

La prioridad es ahora mismo que se restablezcan las condiciones del puerto comercial de Gran Tarajal «cuanto antes», pero no ceja en su empeño de que la primera institución majorera detalle por qué «mientras el PP pedía que no siguieran atracadas las gabarras en el puerto, el Cabildo miraba para otro lado» y por qué «se vendió Gran Tarajal por 150.000 euros y no se exigió que los barcos chatarras salieran de Gran Tarajal», denunció por su parte Enseñat.

Los populares cuestionaron ayer que existiera un plan insular de autoprotección para el puerto del sur y los medios con los que cuenta, exigieron así mismo información sobre los medios puestos en marcha en Gran Tarajal por parte de Puertos Canarios y concluyeron que existió «improvisación» en todo lo concerniente al puerto tras la catástrofe, «de hecho, la escasez de medios es tal que ha tenido que venir el Estado a rescatar a Gran Tarajal».