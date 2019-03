El médico detenido por abusar de sus pacientes, un poeta reconocido

El médico detenido, es además un reconocida poeta, con tres obras publicadas: Pasan los días (2012), Diálogos al so l (2014) y País de Lux (2016). Ha participado en diversos foros literarios, y demuestra su pasión por la poesía en su blog.

Según una reseña del Museo Domingo Rivero, «Carlos L. R., desarrolla su faceta profesional en Las Palmas de Gran Canaria, en el campo de la medicina, siendo experto en Demencias y trastornos de conducta en el anciano. Es editor, publica con sello Ediciones OK literatura social. Siempre ha mostrado interés por el hombre y su entorno, que afronta mediante los temas eternos que suelen estar presentes en la expresión poética: como el amor, la muerte y el tiempo».

Hechos

La segunda vez que fue al centro de salud, aquejada de asma y ansiedad, el médico, al percatarse de que estaba en la sala de espera, presuntamente y según esta parte, la dejó para el final y, al acceder al despacho, cerró la puerta como no hacía con el resto de pacientes. Este hecho ocurrió el 28 de diciembre del pasado año, cuando el investigado le dijo a la paciente que no se sentara y se mantuviese de pie. En ese momento, supuestamente el facultativo aprovechó para ponerse detrás de la paciente y comenzó a masajearle la espalda, los pechos por dentro de la ropa e incluso el sujetador, además de los glúteos y la vagina por encima del pantalón. Además, cogió las manos de la mujer y restregó contra ellas sus genitales, no pudiendo precisar la víctima de estos hechos si los tenía dentro o fuera de la ropa.

Al mismo tiempo que tocaba a la paciente, le susurraba al oído «tranquila, relájese, dos minutos más, dos minutos más...».