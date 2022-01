Ruptura y amor de los canarios en la final de La Isla de las Tentaciones 4

Los sentimientos han estado a flor de piel en las hogueras finales de 'La isla de las tentaciones' en la que dos canarios han sido protagonistas en su cuarta edición: Tania y el tentador Suso. Así terminó el programa de Mediaset:

Alejandro y Tania

A la canaria Tania no se le borraron de la cabeza las imágenes que vio de Alejandro en la primera hoguera. Sus comentarios sobre ella la hicieron mucho daño y han sido el motivo principal que le ha llevado a romper su relación.

La actitud que Tania ha visto en Alejandro le ha hecho replantearse seriamente si es el hombre de su vida. A su vez, la participante encontró mucho apoyo en Stiven. Con el soltero se sintió muy cómoda y no duda de que en el futuro seguirán en contacto. Tania no ha parado de repetir que ama a Alejandro, pero no ha negado la química y complicidad que tiene con Stiven.

Alejandro no se podía creer lo que estaba pasando y le suplicó a Tania, roto de dolor, que se lo pensara mejor. Pero ella se mantuvo firme: no quería seguir siendo la pareja de Alejandro.

Por si fuera poco, Alejandro ha mentido a Tania y nada más verse le ha dicho que si que tuvo una cita 24 horas y que la cosa «se le fue de las manos». Poco después, Tania ha descubierto que no era verdad.

Zoe y Josué

Zoe y Josué han sido la única pareja que ha decidido salir de la mano de 'La isla de las tentaciones'. Su gran objetivo era que ella consiguiera superar sus celos y confiar en el extronista. Pese a haber visto imágenes y comportamientos de Josué que no la gustaron en absoluto, Zoe se dio cuenta de que él es el amor de su vida.

Por su parte, Josué entró en el programa pensando que Zoe estaba más enamorado que él, pero en Villa Paraíso descubrió que sus sentimientos por su novia son más profundos de lo que creía.

El soltero ha prometido a su novia que no intercambió vídeos subidos de tono con Jennifer cuando estaba con ella. Sin embargo, el de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se lo contó de otra forma a Sandra Barneda y la presentadora se lo ha recordado.

Por su parte, Zoe ha explicado qué es lo que hay exactamente entre ella y Tania. «Tania me ha dicho que si algún día tuviera algo con una chica, que lo probaría conmigo», desveló. A Josué no le gustó la idea, pero Zoe se defendió diciendo que eso se escapa a su control y que esa es la visión de Tania, no suya.

Por todo ello, los dos dejaron a un lado sus diferencias y decidieron seguir adelante con su relación.

Rosario y Álvaro

Rosario y Álvaro se dejaron llevar totalmente durante su paso por el programa. Ella se lio con Suso y con Simone y él cruzó la línea con Sabela e hizo un trío con ella y con Rosana. Pero a pesar de todo el dolor que se causaron, los dos reconocieron en la hoguera final que se seguían queriendo mucho el uno al otro.

La pareja protagonizaba un duro reencuentro en el que la tensión podía cortarse con un cuchillo. La actitud de Rosario era buena, pero Álvaro llegaba la encuentro frente al fuego más tenso que nunca.

Rosario estallaba contra su novio al descubrir que había hecho un trio con Sabela y Rosana. «Eres un sinvergüenza, te has retratado tú solo, yo he dejado de sufrir por ti hace mucho tiempo. Me quedo muerta, era lo último que me esperaba ver en 'La isla de las tentaciones'. Que se ha montado un trio. Eres un vengativo y un rencoroso. Qué vergüenza cuando te vean en tu casa», ha brotado ella.

Sin embargo, la pareja también ha visto los vídeos en los que Álvaro se derrumbaba hablando de Rosario. Ambos abrían su corazón y terminaban rompiendo a llorar y abrazándose.

Vimos a Álvaro completamente destrozado por romper su relación con Rosario. Reconoció que la amaba y que era la mujer más importante de su vida, a pesar de todo lo que había pasado. Pero juntos solo se hacían daño, así que decidieron romper su relación. Álvaro quiso irse solo y Rosario empezó una nueva etapa con el canario Suso.

Nico y Gal·la

Nico y Gal·la volvieron a verse las caras en la hoguera final, después de que él dejase plantada a su novia en la hoguera de confrontación. En las villas los dos han sido infieles a su pareja, pero Nico cree que todo lo que ha hecho su novia con Miguel ha sido por venganza.

De nuevo Sandra Barneda le pidió al exfutbolista que dijese algo positivo de su novia, pero él fue incapaz. Su relación estaba completamente acabada y ninguno de los dos quería seguir adelante. Nico optó por irse solo de 'La isla de las tentaciones', mientras que Gal·la dijo que le gustaría salir de la mano de Miguel.

Miguel entró a la hoguera, se abrazó y besó con Gal·la… pero rechazó su oferta. Dijo que sentía mucha atracción por ella, pero que creía que lo mejor era que se fuese sola.