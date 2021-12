El reencuentro de la canaria Tania y Alejandro en 'La isla de las tentaciones'

Los chicos decidieron tras una votación que fuera él quién pudiera disfrutar de ese privilegio debido a que es el que peor lo está pasando, pero la reunión de la pareja no fue lo que ellos esperaban. Ambos tuvieron tan solo tres minutos para verse a través de un cristal por lo que no pudieron tocarse ni tampoco hablar, lo último fue prohibido por la organización del programa, tan solo podían comunicarse por gestos. Un momento que acabó con sensaciones muy distintas por parte de ambos.

¡Así ha sido el reencuentro de Tania y Alejandro!



🔵 #LaIslaDeLasTentaciones7https://t.co/aRYuaXgbVmpic.twitter.com/yytLEqVIu6 La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 22, 2021

El reencuentro fue lo suficientemente bonito para provocar incluso las lágrimas de Sandra Barneda, sin embargo, las conclusiones que más tarde sacó la canaria no fueron tan buenas: "Pensaba que me iba a olvidar de la primera hoguera, pero no ha sido así" decía la canaria, que confesaba a sus compañeras que "tenía la esperanza de que el amor hacia él me iba a cegar y me iba a hacer perdonarle.

Algo en mí en la primera hoguera se rompió" afirmaba, aunque aún no ha decidido si quiere continuar con su pareja o no.