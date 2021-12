Alejandro destrozado pide abandonar y ver a Tania en 'La Isla de las Tentaciones'

La cuarta edición de La isla de las tentaciones se está viviendo con mucha intensidad. Desde el principio, alguna de las parejas ha demostrado vivir todo con mucho dramatismo.

Las imágenes que Alejandro vio en la hoguera le provocaron un ataque de nervios. Unas imágenes que muestran parte de la cita de su novia Tania con Stiven en la que ella reconoció que le había sorprendido que, en tan poco tiempo, hubiera podido conectar con alguien así. Una conexión que le hacía dejarse llevar y fluir.

Y por si no fuera poco, aseguró que, si tuviera que tomar una decisión en ese momento de cómo irse del programa, lo haría sola.

¡¡Qué fuerte!! 🔥 Así ha salido Alejandro de la Hoguera



La presentadora Sandra Barneda confesó en plató: «Es muy complicado lo que vivió Alejandro. Yo no pude seguir la grabación. Me puse peor que tú, te lo digo, en el sentido de que yo no soy una persona que suela expresar mis sentimientos cuando está trabajando y me cogí un ataque de llorera. No podía parar de llorar de lo que vimos en ese momento.