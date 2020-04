Una joven semidesnuda aparece con Merlos y su novia estalla

La ex gran hermana explicó su sentir ante las imágenes de su pareja con otra mujer: «Es una situación muy desagradable», aseguró a la revista Semana, al mismo tiempo que expresó la «dureza» de estos momentos.

López fue parca en sus palabras y manifestó que «Alfonso no tiene ningún hijo ni ninguna hija», añadiendo que «sé quién es perfectamente».

Fue este jueves cuando Alfonso Merlos, periodista y colaborador del programa de Ana Rosa, estaba en una videoconferencia en su casa para el programa Estado de Alarma cuando, durante su análisis político, se coló por su espalda una joven que caminaba por su casa en ropa interior.

Merlos declaró a Look que iba a «guardar silencio», pero que se «están contando cosas que no corresponden con la realidad. No son informaciones porque cuando algo no se corresponde con la realidad no es información», añadió. «Se están haciendo interpretaciones libres, inexactas y que no son veraces. Soy fuerte y estoy bien, pero no quiero hacer declaraciones de ningún tipo».