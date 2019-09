Las redes estallan contra Dalas Review

Que no quiera tener hijos porque no le gustan los niños, respetable. Que los motivos sean los que dice en el vídeo, críticable. Numerosos seguidores han estallado contra él y muchos otros han confesado no haber seguido el vídeo hasta el final por la actitud machista que estaba teniendo el joven.

Dalas explica que su novia padece anemia debido a sus abundantes menstruaciones, por lo que no es recomendable hormonarse con anticonceptivos. Pero lo grave del asunto es cuando explica que ha decidido hacerse la vasectomía porque no quiere que su pareja engorde y se quede con el cuerpo «hecho una mierda», algo que ha cabreado muchísimo a los tuiteros.

Por si fuera poco, ha añadido que cuando se tiene un hijo «el sueño se reduce a cero y la vida sexual se reduce a cero». Continúa explicando que sus genes «son una mierda» porque tiene «diabetes y nariz de bruja», además del gasto que supone un hijo hasta su mayoría de edad.

Tras sus declaraciones, el debate no hacía más que empezar.