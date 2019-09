La pesadilla de Marta Fernández

Según ha contado, su pesadilla empezó en las redes sociales, cuando comenzó a recibir mensajes por parte de un ‘admirador’. Mensajes que acabaron en cartas que le llegaban personalmente a la presentadora a su domicilio. «Me asuste mucho cuando un día me envió una carta a mi domicilio particular, con el número del portal, el piso y la letra, todo». El ‘admirador’ se había convertido en un acosador bajo el nombre ‘El Pájaro Azul’ y se había acercado a la periodista, tanto que un día se atrevió a preguntarle si la ayudaba con las bolsas de la compra.

‘El Pájaro Azul’ merodeaba por su barrio y seguía de cerca cada paso de Marta. Los mensajes no cesaban y la periodista decidió pedir ayuda y denunciar hasta conseguir una orden de alejamiento.

«Son ya muchos días los que paso bajo tu balcón y no te veo, aún así noto tu presencia pues mi corazón late cuando estás ahí. No te veo, pero te siento». «Te vi salir de casa con unas gafas que ocultaban esos ojos que me cautivaron y aun recuerdo el día en que te vi bajar del coche con aquel vestido que marcaba tu silueta». El acosador llegó incluso a tener algún encontronazo con la pareja de Marta y llegó a advertirla: «A tu pareja dile que nadie tiene propiedad y dile que me pida perdón, el sabe por qué. Soy un loco de la vida, solo quise acercarme a ti».

Ahora, Marta sólo espera continuar su vida con la mayor tranquilidad posible.