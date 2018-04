Jesé, crónica de un declive

Su prioridad era ser estrella del reggaeton

Se enteró que tenía un hijo por Instagram

Un hijo enfermo y una separación tormentosa

El nacimiento del hijo de Aurah Ruiz y Jesé ha ocasionado un culebrón gratuito para todo aquel que quiera seguirlo a través de las redes sociales. El niño, que nació con problemas de salud, lo que lo mantiene en el hospital, protagoniza una batalla sin cuartel entre su ex y él . Mensajes como: «Sigue comprando diamantes de miles de euros mientras tu hijo pasa necesidad.. Para pasar la noche al lado de tu hijo no tienes tiempo, pero para estar en el room de una discoteca con putas, bebiendo, fumando y follando en el baño sí que tienes todo el tiempo del mundo», son la tónica general de comunicación entre ambos.

Desaparece del Stoke, y peligra su carrera

Una unos días, el atacante grancanario desapareció de Inglaterra, país donde juega ahora tras su fracaso en la UD Las Palmas, y su club manifestó que estaba en paradero desconocido. Es el enésimo escándalo de un jugador que sigue cobrando una ficha millonario del PSG, cada vez más cansado de sus desplantes. Jesé apareció a los pocos días, una vez más a través de las redes sociales, donde lanzó el siguiente mensaje: «He acudido a visitar a mi hijo y a hablar personalmente con su cirujano (cada día lo hago por teléfono) de su evolución. Sólo me han permitido que pueda estar con él cinco minutos.. No es que yo no quiera, es que me ponen mil impedimentos».