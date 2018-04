Jesé, en paradero desconocido según el Stoke

El futbolista grancanario será apartado del Stoke City y devuelto al PSG después de que el entrenador del equipo inglés, Paul Lambert, le diese permiso para viajar a España por problemas de salud de su hijo y no haya regresado aún a la rutina de entrenamientos.

Desde el equipo de la Premier League se esperaba que el ex jugador de Las Palmas volviera al trabajo el pasado miércoles, pero Jesé no apareció y el Stoke no ha recibido ninguna comunicación sobre el motivo de su incomparecencia.

El técnico inglés ya tuvo a Jesé Rodríguez sin jugar por sus continuos viajes a Madrid y Gran Canaria, advirtiendo que tanto como él como con el resto de futbolistas sería «muy estricto y duro» para centrar al equipo en la lucha por evitar el descenso. El periódico inglés The Telegraph y Marca publica este miércoles que el conjunto inglés apartará a Jesé, que volverá al PSG.