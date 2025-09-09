Solo tres de cada diez menores asilados quieren ser derivados a la península El Estado organizará charlas en los centros de acogida de las islas para dar a conocer el sistema estatal de protección internacional

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de septiembre 2025, 22:57 Comenta Compartir

Entre el 25 y 30% de los menores migrantes solicitantes con protección internacional acogidos por las islas quieren continuar su proyecto migratorio en centros de la península, «y no entienden por qué tienen que salir del centro de menores migrantes en el que se encuentran para ser derivados, primero, al recurso Canarias 50, en La Isleta». Así lo trasladó la consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Candelaria Delgado, tras la reunión interadministrativa entre Canarias y Estado para dar cumplimiento a la orden del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno central a hacerse cargo de los niños y niñas solicitantes de asilo que han llegado solos a las islas.

A su vez, la Secretaría de Estado de Migraciones informó de que impartirá, a través de la entidad Engloba –que se encarga de las entrevistas individualizadas a los niños y niñas solicitantes de asilo– charlas informativas sobre el programa de Protección Internacional en centros de menores migrantes no acompañados de las islas para que conozcan este recurso y que accedan al Sistema Nacional de Protección Internacional.

Este martes, el Ejecutivo canario reiteró que, con el ritmo actual de los desplazamientos, «no se van a poder cubrir todas las plazas». La consejera de Bienestar Social del archipiélago informó de que «el Estado sigue ofreciendo 20 salidas a la semana», si bien, fuentes de la secretaría de Estado de Migraciones remarcaron que la intención del Gobierno de España es incrementar el número de traslados a otras regiones del territorio a partir de este mes, con «tres derivaciones esta semana y otras dos, con más chicos, la próxima».

El archipiélago da respuesta a más de 1.000 menores migrantes solicitantes de asilo. De ellos, según indica la Consejería de Bienestar Social, 170 han sido derivados al recurso Canarias 50, en La Isleta. Delgado denuncia que, en un principio, los niños iban a estar de manera temporal en el recurso hasta que se les habilitara una plaza fija, preferiblemente, en la península. Sin embargo, el Ejecutivo canario trasladó en la reunión de este martes la posibilidad de que los chicos sigan viviendo en los centros de menores a los que fueron derivados, inicialmente, en el archipiélago, y que de ahí se les deriva a centros nuevos en al península, para que no tengan que pasar por «un doble desarraigo».

Este procedimiento ya se está usando con las niñas, como se acordó en una reunión interadministrativa celebrada hace unas semanas. A este respecto, desde el Estado se remarca que ya se están cerrando otras ubicaciones en la península «para finales del mes de septiembre y principios de octubre».

Además, hay 40 menores migrantes que están pendientes de que se les traslade al Canarias 50. Fue una opción que el Estado contempló para desahogar los recursos de las islas, si bien, algunos de los niños llevan más de 15 días en este recurso de mayores de edad que ha habilitado espacios para ellos para, así, aliviar la presión en los centros de las islas.