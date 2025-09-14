¿Repuntará la llegada de cayucos tras llegar las calmas al mar este mes? El verano de 2024 fue uno de los más intensos desde que se abriera la ruta canaria, y este año las llegadas se han reducido más de un 80%

Los últimos datos publicados por el Ministerios del Interior indican que las llegadas a las costas canarias a través de cayucos y pateras están disminuyendo. En lo que llevamos de año, las llegadas a las islas por vía marítima han caído un 52,6% (12.126) con respecto al mismo periodo del año anterior (25.571 personas habían arribado a las islas hasta el 31 de agosto de 2024).

Con datos del Ministerio, 6.267 migrantes arribaron a las costas de Canarias durante los meses de julio y agosto de 2024, una cifra de récord para el verano desde que se tienen registros. Este año, ese número se ha reducido un 87,1%, puesto que han arribado a las islas, tras superar la ruta canaria, 805 personas migrantes.

Sin embargo, las instituciones y los equipos de Salvamento Marítimo se preparan para un repunte en las llegadas. Es muy difícil vaticinar qué ocurrirá en los últimos meses del año con respecto al fenómeno migratorio, aunque, históricamente, desde finales de agosto y hasta el fin de octubre las condiciones meteorológicas son muy favorables, lo que se conoce como el periodo de las calmas. Por tanto, las opiniones son diversas.

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias pidió el pasado agosto un refuerzo material y humano «significativo» del despliegue de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) en las islas, todo ello, aprovechando la consulta abierta de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior para actualizar su normativa.

En una reciente entrevista con este medio, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, remarcó los datos aportados por Interior, que registran que durante este año han llegado menos de la mitad de personas migrantes que en 2024, año que se cerró con una cifra de récord: 46.843 personas, el mayor número registrado desde que se iniciara, hace 31 años, la ruta canaria, cuando dos hombres saharauis arribaron en 1994 en una embarcación precaria a las costas de Fuerteventura. Torres indicó que las previsiones del Gobierno de España es que esta tendencia a la baja se mantendrá, aunque «es aventurarse»a lo que pueda ocurrir.

Lo cierto es que la inestabilidad en los países del Sahel persiste, así como la presión medioambiental o la debilidad en la gobernanza de los territorios desde los que las personas huyen en busca de un futuro mejor. Todas estas condiciones hacen que Frontex, en su análisis anual de riesgos, estime que la presión migratoria sobre las islas se mantendrá «elevada» a lo largo de 2025.

Con el refuerzo en los controles fronterizos en territorios como Mauritania, país al que la UEy España han inyectado más de 500 millones de euros, se ha contribuido a que las salidas disminuyan, si bien, la población busca otras vías para salir de sus países en busca de una oportunidad de vida. Como apunta el portavoz de CGT de Salvamento Marítimo, «por muy alta que sea la valla, la vas a escalar». Para Díaz, estos controles son «mucho más contraproducentes que buenos», ya que han hecho que las mafias que trafican con la vida de estas personas busquen otras alternativas y que se activen otras rutas, como ocurre con la argelina con destino a Baleares, que está registrando cifras sin precedentes. «Al final tienen que salir más afuera para poder evitar ese tipo de controles, y cuando sales en esas zonas a tantas millas puede ser que te quedes sin combustible, que falle el motor, y que se pierdan más vidas», lamenta Díaz.

Es por ello por lo que las organizaciones no gubernamentales, así como las administraciones, demandan más presencia en los países de origen para generar oportunidades en los territorios y que las personas no se vean obligadas a arriesgar su vida en el mar en busca de alternativas. Y es que la ruta canaria es la más mortífera del mundo. El año pasado, según el informe de monitoreo del derecho a la vida de Caminando Fronteras, 9.757 personas perecieron en aguas del Atlántico en busca de un futuro mejor. En este 2025, durante los primeros cinco meses del año y como indica la organización, 1.482 vidas se han perdido en el mar.

«El Open Arms no está preparado para los rescates en aguas del Atlántico. Tememos un accidente» Las tripulaciones de Salvamento Marítimo han notado a lo largo de estos meses un descenso en el ritmo de trabajo debido a la reducción en las llegadas de personas migrantes vía marítima. Sin embargo, ya han solicitado la presencia de más medios y el refuerzo de la plantilla, como lo han hecho en reiteradas ocasiones, para poder dar respuesta a la posible reactivación de la ruta canaria. En este contexto, desde hace unas semanas navega por las costas de las islas un buque de la ONG Open Arms, lo que ha despertado el recelo de las tripulaciones de Salvamento. El portavoz de CGT de la entidad, Marcos Díaz, alerta de que la embarcación «no está preparada» para operar en caso de que tuviera que intervenir en algún rescate de personas migrantes, por lo que temen que se pueda producir «un accidente y que se pierdan vidas humanas». Según explica Díaz, esto se debe a que la embarcación está preparada para realizar rescates en el Mediterráneo, y las condiciones no son las mismas en el océano Atlántico: «Es una fábrica de viento, cuando llegan los alisios es súper complicado hacer los rescates, e igual este remolcador no es el más adecuado para este tipo de operaciones en esta zona». El Gobierno de Canarias ya ha explicado que las labores del buque de Open Arms son de sensibilización, puesto que, durante dos meses, viajará a diferentes islas del archipiélago para realizar charlas de concienciación para trasladar a la ciudadanía la situación del Mediterráneo. Además, el director de la ONG, Òscar Camps, reiteró que la presencia del buque es de carácter divulgativo, si bien, intervendrán en rescates si alguien precisa de su ayuda. «Sabemos que es a petición del Gobierno de Canarias, y si viene en jornada de puertas abiertas, lo suyo es que no esté en la mar en modo rescate y búsqueda», explica Díaz. El buque estuvo hace unos días en El Hierro y esta semana regresó al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Los medios nacionales se hicieron eco de la presencia del Open Arms en el archipiélago a raíz de las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, que pidió el hundimiento del buque y lo llamó «de negreros». El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tildó estas palabras «de un auténtico racista».

