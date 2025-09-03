Canarias exige a Europa más presencia en el Sahel para contener las salidas hacia las islas Expertos advierten de los fallos en la gestión del fenómeno migratorio, que prioriza «la geopolítica» antes que la «protección de la ciudadanía»

El seminario virtual sobre la situación en el Sahel y su impacto en las migraciones hacia Canarias tuvo lugar este miércoles.

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:26

La situación convulsa en el Sahel y la escasez de políticas migratorias actualizadas a los tiempos que corren por parte de la Unión Europea ha generado que los flujos migratorios se intensifiquen desde esta región y que miles de personas arriesguen su vida en busca de un futuro mejor. Por ello, el Gobierno de Canarias ha solicitado una mayor presencia del continente en estos territorios. «Nos preocupa la dejadez de la Unión Europea y la estrategia de 2021, que está desfasada. No hay movimientos en Bruselas y no se colabora con los actores locales», remarcó el viceconsejero de la Presidencia de Canarias, Octavio Caraballo, que estuvo presente este miércoles en una conferencia virtual sobre la situación en la región y su impacto en las migraciones hacia Canarias en la que diferentes expertos reflexionaron sobre ello.

La situación se ha hecho complicada en el Sahel –que comprende, principalmente, a Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chadl–, ya que los regímenes militares han producido que no se pueda avanzar hacia la democracia, poniendo como argumento la preservación de la seguridad, indicó la experta en esta área Beatriz de León Cobo. Así, la mayoría del presupuesto estatal de los países de esta región se centran en la «pacificación del territorio» y la lucha contra el terrorismo, lo que hace que los demás aspectos, como los servicios básicos, queden relegados «a un segundo plano».

Para la doctora en Ciencias Políticas Beatriz Mesa, la línea seguida por la Unión Europea no es la acertada, ya que «se ha prestado mucha atención a cuestiones geopolíticas y se ha pensado muy poco en proteger a la ciudadanía» y en poner en marcha «políticas públicas de protección».

Precisamente, el periodista José Naranjo subrayó que se trata de dictaduras militares que están llevando a cabo «una enorme represión contra todas aquellas personas que no piensan»como el régimen.

Además, De León destacó que, geográficamente, estos países tienen fronteras «muy porosas» en las que se han instalado «grupos armados de distinta índole». Por tanto, hay muchas zonas fronterizas «donde hay poca gobernanza a nivel institucional».

De León quiso acabar con la falsa creencia de que «por que aumenten los conflictos intercomunitarios en el centro de Mali va a acabar todo el mundo hacia Canarias». Explicó que la realidad es que la gente que emigra de este territorio es la más pudiente de sus sociedades, y son perfiles que emigran por cuestiones económicas, aunque sí hay refugiados políticos.

También quiso destacar los efectos que la crisis climática está teniendo en los movimientos migratorios, ya que las personas se ven obligadas a marcharse de su tierra al no tener recursos disponibles a raíz de esta situación.

El periodista José Naranjo quiso ahondar en la necesidad de acabar con la narrativa de que la migración es algo que «se tiene que parar» o «contra lo que luchar», cuando de lo que se habla es de miles de vidas, muchas de las cuales perecen en el mar.

La violencia en Mali ha hecho que miles de personas acudan a Mauritania para buscar refugio, país del que parten la mayoría de los cayucos que llegan a las islas. Tanto la Unión Europea como España han enviado más de 500 millones de euros para reforzar los controles migratorios, lo que, para José Naranjo, es repetir el patrón llevado a cabo en el Mediterráneo, con los casos de Libia o Túnez, en los que «el Gobierno de Italia hizo un enorme esfuerzo para que Túnez tratara de cerrar la salida» hacia su país.

Naranjo cifró en «30.000» las personas migrantes que durante finales de 2024 y la primera mitad de 2025 han sido expulsadas de Mauritania hacia Mali y Senegal, lo que ha generado «un enorme malestar» y provoca «violaciones de los derechos humanos», remarcó.