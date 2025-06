297 personas mueren cada mes intentando llegar a las costas Canarias

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Martes, 17 de junio 2025, 10:06 Comenta Compartir

297 personas han fallecido cada mes entre enero y mayo de este año, 1.482 en total, en la ruta atlántica hacia Canarias. Son los datos del análisis de la organización Caminando Fronteras, que ha presentado un informe de los cinco primeros meses del año.

En total, en las diferentes rutas por mar hacia España, han fallecido 1.865 personas. De ellas, el 89,4 %, esto es, 1.482, en el viaje hacia Canarias. Del total, 112 eran mujeres y 342 eran niños y niñas menores de edad.

Entre enero y mayo, 38 embarcaciones han desaparecido con todas las personas a bordo, afirma la ONG, que reclama a las autoridades «proteger y defender la vida de las personas migrantes en la frontera y un trato digno a las víctimas y a sus familiares».

La ruta atlántica sigue siendo la más peligrosa. 1.318 de las personas fallecidas en la travesía hacia Canarias habían salido de Mauritania, otras 110 de Senegal y Gambia, y 54 de Agadir y Dajla, señala el informe.

«Aunque las cifras han bajado comparándolas con el mismo periodo del año pasado, no podemos normalizar estas cifras y por eso debemos continuar exigiendo a los diferentes países que protejan la vida de todas las personas por encima de las medidas de control migratorio», señala en un comunicado de prensa Helena Maleno, coordinadora de la investigación.

Inación en la ayuda

La falta de activación de medios de búsqueda y rescate «incluso cuando se disponía de información suficiente para intervenir» es una de las causas de esta tragedia, apunta el estudio de Caminando Fronteras, que denuncia «inacción, pese a contar con la localización exacta de los naufragios: se han documentado situaciones en las que, a pesar de disponer de datos sobre la alerta y de haber constatado un riesgo evidente, no se aplicaron los protocolos destinados a la protección de la vida».

La ruta argelina es la segunda más mortífera: en ella han fallecido en cinco meses 328 personas; en la del Estrecho, 52; y en la de Alborán, otras tres.

«La gente se iba quedando como dormida...»

«Nos quedamos sin motor, no podíamos movernos. Llamábamos y los teléfonos no funcionaban. La gente se iba quedando como dormida… y se moría. No todos aguantaron. En las últimas horas fue cuando murieron la mayoría. Yo pensaba que tal vez era como un virus, que por eso se morían todos. Mi hermano pequeño también se fue», narra uno de los supervivientes de un cayuco que partió de Nouadhibou el 7 de marzo de 2025 hacia Canarias. En la barcaza iban 183 personas, entre ellas 7 mujeres. Diez días después, el cayuco llegó al puerto de Dakhla remolcado por las autoridades marroquíes. 176 personas arribaron con vida; siete no superaron la travesía.

La ONG también señala que durante este periodo se ha mantenido un elevado porcentaje de desapariciones, consolidando un patrón de mortalidad invisible, y del que son ejemplo, de nuevo, la llegada de cayucos a las costas de América Latina. Se han documentado cayucos hallados en Brasil y Trinidad y Tobago. Situaciones en las que las personas fallecen en condiciones de sufrimiento extremo, a menudo por deshidratación, inanición o exposición prolongada a los elementos.

