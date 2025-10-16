Repuntan las llegadas a Canarias en octubre: casi 700 migrantes rescatados y cinco desaparecidos en el mar El hundimiento de una neumática provoca una nueva tragedia en Lanzarote. Canarias recibe un 59% menos de migrantes, según Interior

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 16 de octubre 2025, 23:11

Una nueva tragedia en el mar ha empañado la jornada de este jueves en Canarias. Al menos cinco personas han desaparecido en aguas cercanas a Lanzarote, cuando trataban de alcanzar las costas del archipiélago. El fatal acontecimiento coincide con un repunte en la llegada de migrantes a las islas, con tres rescates efectuados solo durante el día de ayer, dos en Lanzarote y uno en El Hierro. En total, son 688 las personas que han arribado a Canarias en lo que va de octubre, 635 esta semana.

Con todo, los datos del Ministerio del Interior sobre inmigración irregular, publicados ayer, reflejan una caída de las llegadas tanto a nivel nacional como regional. Así, el conjunto del territorio ha recibido por tierra y mar a 28.922 migrantes del 1 de enero al 15 de octubre de este año, un 35,9% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando acogió a 45.122, mientras que las islas a 13.491 frente a los 32.878 del año pasado, un 59%menos.

La situación es dispar según el punto del territorio nacional que se mire. Destaca la situación de Baleares, con un repunte del 75,4%, con la acogida de 6.104 migrantes frente a los 3.481 de 2024. Las subidas en Ceuta y Melilla son más significativas por la vía terrestre, con un alza del 41,1%, esto son 3.150 migrantes frente a los 2.233 del año pasado.

Ante este escenario, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, alabó la labor de su homólogo en Mauritania, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, en materia de seguridad y en la lucha contra las mafias, al haber interceptado 13.500 salidas irregulares de migrantes desde 2024.

Desgracia en Lanzarote

Las personas desaparecidas en la madrugada de este jueves se lanzaron al mar fruto de la desesperación, cuando la neumática en la que viajaban comenzó a hundirse cerca de la isla conejera. Su intención era llegar nadando a un buque mercante que estaba próximo para ser rescatados.

La Agencia Efe informa que el propio carguero dio la voz de alarma y consiguió rescatar a dos personas que se encontraban en el océano. La Guardamar Polimnia hizo lo propio con una tercera.

Los equipos de rescate consiguieron trasladar con vida a un total de 55 migrantes que viajaban en la embarcación naufragada, entre ellos dos menores de edad. Fuentes de Salvamento Marítimo confirmaron que buscarán a las personas desaparecidas durante, al menos, 24 horas más, de acuerdo con lo que marca la ley.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pidió en sus redes sociales «respuestas» al Estado y a la Unión Europea ante lo sucedido, para evitar la pérdida de más vidas.

Otras dos embarcaciones fueron puestas a salvo durante la tarde del jueves, una en Lanzarote, con 51 personas a bordo, y otra en El Hierro, con 28.

El Hierro, la isla que ha recibido más personas este mes Algunas voces institucionales ya habían alertado de un posible repunte en la llegada de migrantes durante la temporada de mar en calma, un vaticinio que se está cumpliendo. El Hierro se desmarca como la isla canaria que más personas ha acogido en lo que va de octubre, un total de 258. En concreto, recibió un cayuco el pasado martes con 230 migrantes a bordo, que se suman a los 28 rescatados ayer. Le sigue Tenerife, con 206 personas llegadas el pasado lunes, también en cayuco. Lanzarote es la tercera isla con más presión migratoria en lo que va de mes, ya que recibió 106 migrantes durante la jornada de este jueves. Por su parte, Gran Canaria acogió a 65 personas el miércoles, que arribaron a la isla a bordo de dos embarcaciones.