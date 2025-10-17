Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Migrates llegados en un cayuco esta semana a Canarias. EFE/Adriel Perdomo

El decreto de acogida solivianta a las comunidades en la comisión de Infancia

Canarias cree que la norma del Gobierno invade las competencias autonómicas. El ministerio dará 13 millones a las regiones en contingencia y Baleares

Luisa del Rosario González

Luisa del Rosario González

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

El malestar entre las comunidades autónomas y el Estado volverá a ser protagonista este viernes en la reunión de la mesa sectorial de Infancia, una cita preparatoria de la Conferencia que se celebrará el próximo mes. El Gobierno presentará el borrador del decreto ley que prepara sobre la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes solos, y las regiones, como Canarias, consideran que invade sus competencias.

Según fuentes de Infancia y Juventud, el secretario de Estado del área, Rubén Pérez, informará sobre esta nueva normativa que establece, entre otros aspectos, «unos estándares mínimos de calidad para los centros residenciales».

A juicio de la directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, este aspecto «invade» las competencias autonómicas.

«Están invadiendo las competencias de las comunidades autónomas, porque si la competencia -en infancia- es nuestra, para lo bueno también es nuestra competencia en lo demás», afirmó Rodríguez en conversación telefónica.

La directora general de Infancia recuerda que hace tiempo ya «sacaron» también «un contrato para el programa de acogimiento familiar» y que Madrid lo denunció ante el Tribunal Constitucional, que le dio la razón porque habían «usurpado las competencias de la comunidad autónoma», señala.

La salud mental de los menores migrantes

Para Rodríguez, hay muchos temas pendientes aún que abordar y que son necesarios tratar en la comisión sectorial, entre ellos hablar de que el Ministerio de Infancia «debería de impulsar y coordinarse con las autónomas sobre algo que a nosotros nos preocupa muchísimo y lo volveremos a decir, que es la salud mental de los chicos y chicas» que están en acogida.

La directora general de Infancia matiza que hay que tener en cuenta que algunos de estos niños, niñas y adolescentes sufren patologías de salud mental «y esto no entra dentro de las competencias del sistema de protección a la infancia», sino en las de sanidad. «Al final no nos ponemos de acuerdo y no le estamos dando la atención correcta en una materia tan importante», lamenta.

Cinco millones para Canarias para atender a la infancia migrante

Otro de los puntos del orden del día de esta reunión preparatoria será alcanzar un acuerdo sobre la propuesta del Ministerio de Infancia de distribuir 13 millones de euros entre Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. De esta forma, el ministerio entiende que coadyuva a la atención a la infancia migrante de las comunidades y ciudades autónomas en situación de contingencia migratoria extraordinaria, a las que suma Baleares.

A las islas les corresponderían en este reparto cinco millones de euros.

Esta partida, indica el ministerio, se sumaría a los 22 millones repartidos hace menos de un mes.

Con todo, desde Canarias, apunta Sandra Rodríguez, se seguirá reclamando los 50 millones comprometidos para la atención a la infancia y adolescencia migrante correspondientes a 2024, dado que la partida de 2025 la acaba de liberar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta misma semana tras una reunión con el presidente regional, Fernando Clavijo.

Durante la reunión, indican fuentes de Infancia, también se hará una puesta en común de la actualización del número de traslados entre comunidades autónomas de las personas menores de edad no acompañadas tras la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria en Canarias, Ceuta y Melilla, de carácter informativo.

Y también, indican las mismas fuentes, se abordará el desarrollo del sistema de información sobre el Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (RUSSVI), un sistema que reemplaza al RUMI (Registro Unificado de Maltrato Infantil) y que es una cuestión «de máximo interés» que ha sido objeto de pregunta en el Congreso por parte de la oposición.

