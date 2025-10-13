Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de los ocupantes del cayuco siendo atendidos por miembros de la Cruz Roja. Efe/Alberto Valdés

Llega a Los Cristianos un cayuco con 206 migrantes tras ocho días de travesía desde Gambia

Tres personas fueron evacuadas a centros sanitarios sin gravedad tras ser localizadas por el SIVE a más de once kilómetros de Punta Rasca y escoltadas por Salvamento Marítimo hasta el puerto tinerfeño

Efe

Los Cristianos

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:06

Un cayuco con 206 personas a bordo llegó este lunes al puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife, tras ser detectado por los sistemas de vigilancia marítima y escoltado por Salvamento Marítimo hasta tierra firme.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, tres de los ocupantes fueron trasladados a centros sanitarios, aunque ninguno presenta gravedad.

La embarcación fue localizada a las 11.35 horas por un radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) a 11,2 kilómetros al suroeste de Punta Rasca. De inmediato, Salvamento Marítimo movilizó a la Salvamar Alpheratz, que interceptó el cayuco y lo acompañó hasta el muelle de Los Cristianos, donde esperaba el dispositivo de atención habitual compuesto por personal sanitario del SUC, Cruz Roja, Policía Nacional y Guardia Civil.

Fuentes de los servicios de emergencia indicaron que el cayuco partió de Gambia e hizo escala en Senegal antes de emprender rumbo hacia Canarias. La travesía, según los testimonios recabados, duró unos ocho días.

Este nuevo arribo se suma al flujo constante de embarcaciones que continúan alcanzando las costas canarias en las últimas semanas, en el marco del incremento de la ruta migratoria atlántica, considerada una de las más peligrosas del mundo.

