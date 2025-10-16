Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la guardamar Polimnia tras un rescate. Salvamento Marítimo

Desaparecidas varios migrantes que se lanzaron al mar cuando iban a ser rescatados de una patera cerca de Lanzarote

Viajaban junto a otros 55 migrantes que sí han sido desembarcados en Arrecife por Salvamento Marítimo

Efe

Arrecife

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:21

Comenta

Salvamento Marítimo busca al menos a dos inmigrantes que esta madrugada desaparecieron tras lanzarse al agua desde la neumática con la que trataban de llegar a Lanzarote junto a medio centenar de personas más al ver que tenían un mercante cerca, ha informado a EFE la sociedad estatal.

Ese mismo carguero dio la alarma a las autoridades españolas y logró sacar del agua a una persona, mientras que otra más fue puesta a salvo por la Guardamar Polimnia. La cifra de compañeros de travesía que desaparecieron en el mar al saltar hacia el mercante no está clara a esta hora: oscila entre dos y tres.

Con el barco de rescate, llegaron esta madrugada al puerto de Arrecife 55 inmigrantes de origen subsahariano y magrebí: 42 hombres, once mujeres y dos menores de edad.

La búsqueda de los desaparecidos sigue abierta: participan en ella el propio mercante que avistó su neumática, la Guardamar Polimnia, el helicóptero Helimer 215 y está previsto que se sume a ellos un avión de Salvamento.

Este último también tiene el encargo de la confirmar la posible presencia en esa zona del Atlántico de más lanchas con inmigrantes, ya que se han recibido varios avisos de salidas en las últimas horas.

Los supervivientes de la neumática fueron rescatados a las 01.26 horas a 83 kilómetros al este de Lanzarote y llegaron a Arrecife sobre las 05.00, en una operación que coordinó Salvamento Marítimo de Las Palmas y dirigió Capitanía Marítima de la provincia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  2. 2 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Así fue la detención del histórico narcotraficante El Guaca en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Estafa de las santeras en Gran Canaria: «Me pidieron que les pagara una villa en el sur y un billete a Estados Unidos»
  5. 5 El enfado de Teodoro Sosa en la fiesta de Montaña de Gáldar que consiguió el aplauso de los vecinos
  6. 6 Tenso careo en el Congreso entre Torres y el PP: «chistorras con mojo picón» y «calumnias»
  7. 7 Cae la red que robaba equipajes en Tenerife Sur: 95 investigados y efectos sustraídos por casi 3,1 millones
  8. 8 El sureste limpia de invernaderos 61 hectáreas más y busca nuevas parcelas
  9. 9 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy miércoles 15 de octubre
  10. 10 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Desaparecidas varios migrantes que se lanzaron al mar cuando iban a ser rescatados de una patera cerca de Lanzarote

Desaparecidas varios migrantes que se lanzaron al mar cuando iban a ser rescatados de una patera cerca de Lanzarote