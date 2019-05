Las 13 claves de un superdomingo histórico

1¿Qué se vota? En las elecciones de hoy los 1,7 millones de canarios llamados a las urnas votan para elegir la composición del Parlamento de Canarias, los siete Cabildos Insulares, los 88 ayuntamientos del archipiélago y el Parlamento de la Unión Europea. Se trata de un superdomingo electoral que no tenía lugar desde hace veinte años, ya que la vez anterior que hubo celebración simultánea de los comicios autonómicos, locales y municipales el mismo día que los europeos fue en el año 1999.

2 Nuevo sistema electoral. Para la elección del Parlamento autónomo se estrena hoy la reforma del sistema electoral, incorporada en el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias que entró en vigor en noviembre de 2018. Son tres las novedades esenciales: el número de diputados aumenta de 60 a 70, se rebajan las barreras de acceso a la Cámara del 30 al 15% insular y del 6 al 4% regional y se establece una nueva circunscripción autonómica, además de la insular. La lista autonómica, en contra de lo que viene afirmando Coalición Canaria (CC) en su propaganda electoral a lo largo de toda la campaña, no permite que el ciudadano elija directamente al presidente del Gobierno -lo elige el Parlamento por mayoría una vez constituido-, lo que se elige son los nueve diputados que integran la circunscripción regional.

3 Cinco urnas, cinco sobres. El hecho de que coincidan cuatro procesos electorales el mismo día lleva a que en los centros de votación de Canarias haya nada menos que cinco urnas, lo que convierte a la Comunidad Autónoma en un caso excepcional en el conjunto del país y que previsiblemente va a complicar tanto el proceso de votación, por las posibles confusiones, como el posterior escrutinio. Para el Parlamento autónomo habrá dos urnas, la primera para la circunscripción insular (sobre sepia) y la segunda para la circunscripción regional (sobre amarillo); le siguen la urna en la que se deposita la papeleta del Cabildo (sobre verde), la urna para el Ayuntamiento (sobre blanco) y la urna para votar al Parlamento Europeo (sobre azul). El censo electoral también varía según la institución a la que se vote porque, por ejemplo, los ciudadanos extranjeros comunitarios residentes pueden participar en la elección municipal pero no en la autonómica, lo que añade un factor más de complicación.

4 Larga noche electoral. La acumulación de elecciones en la misma jornada va a hacer que el escrutinio de la totalidad de los procesos electorales no culmine hasta bien entrada la madrugada. Tal como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), cada mesa debe escrutar primero las papeletas de las elecciones al Parlamento Europeo, tras lo que se iniciará el recuento de votos, por este orden, de las elecciones municipales, las autonómicas en las doce comunidades en las que se celebran -Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Navarra- y por último de las elecciones a los Cabildos Insulares. La normativa de la UE establece que no se pueden ofrecer datos del escrutinio del Parlamento Europeo hasta el cierre de los colegios en todos los países, por lo que no se empezarán a conocer hasta las 22.00 (hora canaria), cuando cierran los colegios en Italia, que es último país en concluir el proceso. En todo caso, antes se empezarán a ofrecer en tiempo real los primeros datos del recuento de las elecciones municipales en aquellas mesas que hayan finalizado el escrutinio de las europeas. Los datos de las elecciones autonómicas serán ofrecidos por el Gobierno de Canarias una vez que haya acabado el recuento de las elecciones municipales.

5 Tendencia de cambio. Los sondeos electorales sobre intención de voto al Parlamento de Canarias apuntan a una tendencia de cambio a favor de las fuerzas progresistas -PSOE, Podemos y NC- que juntas rozarían la mayoría absoluta (establecida ahora con el aumento del número de escaños en 36 diputados) y podrían desbancar del Gobierno autónomo a CC, tras casi 30 años de hegemonía de la formación nacionalista.

6 Nivel de participación. Los analistas advierten de que el resultado va a estar apretado y que la balanza se puede inclinar por un puñado de votos, por lo que una vez más -como ya sucedió en las elecciones generales del 28A- va a ser determinante la postura de los indecisos que eligen papeleta en el último momento y, sobre todo, el porcentaje de participación. Todos los partidos llaman a no quedarse en casa, ante la posibilidad de que el electorado esté menos movilizado en esta ocasión de lo que lo estuvo hace un mes, cuando lo que estaba en juego era la mayoría del Congreso y por consiguiente el color del Gobierno estatal. El hecho de que se hayan concatenado dos citas con las urnas en menos de un mes puede ser un factor desmotivador, junto a la errónea percepción de una parte de la ciudadanía de que estos comicios tienen menos trascendencia en su vida cotidiana que los del 28A. Y aunque parezca secundario que haga o no buen tiempo tiene también incidencia en el nivel de participación, porque un día soleado invita más a algunos a ir a la playa que a acercarse al colegio electoral.

7 CC confía en resistir. Frente a los sondeos que vaticinan una posible mayoría de las fuerzas progresistas en el Parlamento regional, Coalición Canaria considera que se trata de una previsión “poco fiable” y recuerda que las encuestas siempre le dan un resultado por debajo del que a la hora de la verdad le otorgan las urnas en la jornada electoral. Como ejemplo ponen las recientes elecciones generales, en las que pese a que se llegó a poner en duda que la formación nacionalista renovara su escaño en el Congreso, finalmente obtuvo dos. El objetivo de CC es mantener su peso en la Cámara regional para tener opciones de seguir gobernando, ya sea en minoría o en alianza con otra formación política, a un lado o a otro del espectro político. Los nacionalistas creen que pueden contar con una importante baza si el voto de sus dos diputadas en el Congreso resultase determinante para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno estatal, en cuyo caso estarían en condiciones de pedir el apoyo del PSC a un Ejecutivo autónomo presidido por Fernando Clavijo.

8 Alargar el tirón del 28A. El PSOE es el partido que a priori parte con las mejores expectativas, todos los sondeos le otorgan un crecimiento importante en Canarias, en parte por la inercia del éxito de Pedro Sánchez en el ámbito estatal y en parte por ganas de cambio que los estudios demoscópicos perciben en la ciudadanía. Los socialistas liderados por Ángel Víctor Torres se plantean como objetivo una victoria clara tanto en votos como en escaños para poder llevar la iniciativa a la hora de formar Gobierno. De ganar, su primera opción es gobernar en solitario aunque una alianza con Podemos y NC para configurar una alianza de Gobierno progresista está también sobre la mesa. La opción de apoyar a CC no la contemplan. Los socialistas creen que en esta ocasión tienen la posibilidad de gobernar al alcance de la mano, pero no ignoran el riesgo de que sus expectativas de desalojar a CC del Ejecutivo regional se frustren por «dos o tres escaños».

9 Frenar la caída. El PP llega a las elecciones autonómicas muy tocado por el desplome que sufrió en los comicios generales de abril, en los que en Canarias perdió más la mitad de los votos y pasó de tener seis diputados en el Congreso a quedarse con tres. Los populares esperan que la diferente dinámica de voto en las autonómicas les permita salvar los muebles y mantenerse por encima de los dos dígitos en porcentaje de votos y número de escaños, con peso suficiente para poder formar parte de una alianza «de centro», aunque en principio no ponen líneas rojas a ningún acuerdo y se muestran abiertos a una eventual negociación tanto con CC como con el PSOE.

10 NC se ve en el Gobierno. Tras el jarro de agua fría que supuso quedarse sin representación en el Congreso y en Senado en las elecciones generales, Nueva Canarias ve ahora el horizonte bastante más despejado para fortalecer su posición en el Parlamento regional y ser determinante para la formación de un Gobierno progresista con PSOE y Podemos. La formación que preside Román Rodríguez cree que sin ellos «no hay ninguna garantía» de que se produzca el cambio en Canarias, porque se muestra convencido que los socialistas pueden acabar pactando con CC pese a que ahora nieguen esa posibilidad.

11Más cerca que nunca. Para Podemos las expectativas son también favorables, en tanto que mantuvo el tipo en Canarias y renovó sus tres diputados en el Congreso pese al descenso de la formación en el conjunto del Estado, y ahora espera que ese nivel de apoyos se repita en las urnas para configuran un grupo fuerte en el Parlamento regional y sumar con el PSOE para formar Gobierno. Su candidata a la Presidencia, Noemí Santana, ve positiva la tendencia al cambio que señalan las encuestas y cree que en esta ocasión la posibilidad de sacar a CC del Gobierno está «más cerca que nunca», pero insiste en que no cabe confiarse porque todo se puede jugar en un margen muy estrecho de papeletas.

12 Entrar en el Parlamento. Ciudadanos, que en las anteriores elecciones autonómicas de 2015 no obtuvo representación en el Parlamento canario pese a haber sacado 54.000 votos, tiene hoy todas las posibilidades de entrar en una Cámara regional de 70 diputados por la aplicación del nuevo sistema electoral, más proporcional, y por la subida en votos que le vaticinan los sondeos, que le otorgan más de un 10% de los apoyos y hasta siete diputados, por lo que podría jugar un papel determinante en una potencial alianza de centro-derecha que frene un Gobierno de izquierdas. La candidata de la formación naranja a la Presidencia del Gobierno canario, Vidina Espino, ve posible entrar en una alianza en aras de la «centralidad y la moderación», pero descarta pactar con CC, porque el papel que se han otorgado de partido que viene a regenerar la vida política lleva aparejada la decisión de no alcanzar acuerdos con fuerzas que lleven imputados en sus filas, lo que descarta todo apoyo a Fernando Clavijo, investigado por el caso Grúas.

13 Sin presencia en la Cámara. En línea con los resultados del 28A, en los que no obtuvo ninguno de los 15 escaños que le corresponden a Canarias en el Congreso, Vox tampoco tendrá fuerza para entrar en el Parlamento regional, si se cumplen los sondeos que le dan solo un 3,2% de los apoyos.