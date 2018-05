María Lorenzo advierte del futuro judicial que aguarda a Negrín

En una entrevista publicada ayer por el periódico tinerfeño Diario de Avisos, María Lorenzo repasa los tres años que lleva en el Consejo Rector, la gestión de Negrín y la losa en forma de herencia que deja a quien sea elegido como administrador en virtud de la proposición de ley en tramitación en el Parlamento.

«Yo creo que si hay justicia en España», afirma María Lorenzo, «Santiago Negrín va a terminar no en uno, sino en varios juzgados de instrucción respondiendo de su gestión. Pero no solo él, también las personas que lo han asesorado».

Respecto a las personas que han rodeado a Negrín, María Lorenzo menciona a Daida I. Rodríguez, directora de Relaciones Institucionales, cuyo nombramiento «es sospechoso», pues se le asigna un puesto que «no existe, que tenía que haber creado anteriormente el Consejo Rector. A partir de la entrada de la señora Rodríguez las relaciones se complican», incluyendo entre esas complicaciones el no facilitar información a los consejeros.

Seguidamente, la consejera de RTVC va detallando las irregularidades que pueblan en expediente del concurso de informativos Televisión Canaria: «El primer informe que consta en la hoja número uno de ese expediente es de Santiago Negrín, que se llama el informe de necesidad y está predatado, que puede ser una anécdota, pero habla de hechos que se supone; el informe está hecho en febrero y habla de hechos que se producen meses más tarde».

En cuanto a la licitación, recuerda lo siguiente: «Estando de vacaciones a finales de agosto, recibo un correo electrónico para convocarme a una sesión donde se da el pistoletazo de salida del concurso de informativos. La ley es clara y dice que la competencia era del consejo rector. Creo que cuando han visto el auto del magistrado de la sala 1 de lo contencioso administrativo, todo el mundo se ha dado cuenta de lo que algunos, no sólo yo, hemos venido diciendo».

Sobre los informes jurídicos en que dice haberse basado Negrín, puntualiza María Lorenzo: «El informe que consta en el expediente es el de Martín Orozco. En ese momento, Orozco le advirtió en ese informe que tenía que pasar por el Consejo Rector. Luego, Negrín decide convocar el concurso de manera unilateral y sin contar con el consejo. El siguiente asesor que entra en el concurso, Carlos Cabrera, no consta que haya emitido un informe jurídico como tal». Y concluye al respecto: «En el expediente, hasta lo que yo he visto, no hay informe jurídico».