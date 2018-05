Negrín deja un legado de verdades a medias en RTVC

Santiago Negrín ha dejado esta semana Radiotelevisión Canaria con un reguero de verdades a medias, desafíos y reproches al Parlamento y conflictos judiciales que difícilmente encuentran parangón. Así, dijo que todos los informes jurídicos avalaban sus pasos y no fue así. Dijo que no participó en la elección de programas y no fue así. Dijo que la mesa de contratación acordó declarar desierto un concurso y no fue así. Dijo que había una cautela judicial y en realidad no lo dijo. Y dijo que le preocupaban 700 empleos y lo que hizo fue agravar el riesgo. Son algunas de las perlas que deja Santiago Negrín y que hoy este periódico resume.

El resultado es una gestión jalonada de polémicas casi desde su toma de posesión, pero sobre todo el último año y medio. Polémica acrecentada por esas verdades a medias con que adornó su continua huida hacia adelante, hasta dimitir para no firmar la adjudicación del concurso de informativos a la «oferta más ventajosa», según anunció él mismo: la de Videoreport Canarias, empresa participada por la editora de CANARIAS7 y actual prestataria del servicio.

Tras su fuga, la mayoría parlamentaria ha optado por tramitar por vía de urgencia una modificación puntual de la Ley 13/2014, que regula el funcionamiento del ente y sus sociedades mercantiles, para disolver el Consejo Rector y dejar toda la gestión, con plenos poderes, en un administrador único que será nombrado por el Gobierno de Canarias tras escuchar el parecer de los grupos parlamentarios. Se trata, por tanto, de volver precisamente al modelo anterior, el que marcó la etapa de Guillermo García y que tanto fue criticado por los sectores de CC que auparon a Negrín y por éste. Pero con una diferencia importante: Guillermo García llevó a Televisión Canaria a sus mayores cotas de audiencia, con los informativos consolidados como el medio preferente de los canarios para estar informados en el panorama televisivo y con una programación que creaba industria y competía en algunas franjas de tú a tú con las grandes cadenas nacionales.

A día de hoy todo eso se ha esfumado. Como publicó esta semana el periódico digital Canariasahora, en las últimas semanas los informativos de Antena 3 en Canarias y de Televisión Española en Canarias han llegado a superar las audiencias de los que ofrece el canal autonómico. Además, la incertidumbre se ha extendido entre la plantilla del propio ente.

De los programas estrella de la etapa de Negrín, como El foco, casi mejor ni hablar si lo que se miden son las audiencias: por debajo del 2%. Y si esa audiencia se compara con los costes para la cadena, entonces es peor aún: sigue siendo el programa más caro con diferencia y el que más críticas genera en sede parlamentaria por su politización al servicio del Gobierno. El foco está producido por Socater, en cuyo accionariado están los grupos Prensa Ibérica y Prisa, que se presentaron al concurso de informativos conformando la sociedad Nuntium TV y que fueron excluidos por errores en la presentación de la documentación.

1. SU ACTUACIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE PROGRAMAS

A finales de 2016 RTVC recibe una buena noticia: el ente recibe cinco millones de euros adicionales para contratar nuevos programas. En su momento asegura que no participó en la elección de los mismos, pero después se desdice en sede parlamentaria. Entre esos nuevos programas, el más caro para Televisión Canaria es El foco, producido por Socater, empresa participada por Prensa Ibérica y Prisa. El presupuesto inicial era 38.000 euros por programa; se contrata por 43.000 euros y el coste se eleva aún más por una preproducción cifrada en 117.000 euros. El programa ha sido un fracaso de audiencia.

2. A LAS ÓRDENES DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO CANARIO

El Ejecutivo ha sostenido que RTVC no es competencia suya y que no influía en la cadena. A su vez, Negrín ha presumido de independencia. La realidad es que el Gobierno de CC encomendó a dos personas que vigilasen a Negrín para garantizar que actuaba siempre de la mano de ese partido. El primero fue Francisco Martín, que renunció a los pocos meses, y luego Clavijo fichó a Daida I. Rodríguez, nombrada directora de Relaciones Institucionales del ente. A ella le tocó hacer de enlace entre el Gobierno y Negrín, con José Luis Méndez, viceconsejero de Comunicación, como interlocutor válido en el Gobierno.

3. EL PRIMER AVISO DE MARTÍN OROZCO SOBRE EL CONCURSO

Entre enero y agosto del pasado año, Santiago Negrín dijo en varias ocasiones que el concurso de informativos se estaba preparando con todas las garantías legales. Hasta el último momento eludió concretar que lo iba a convocar como administrador único de Televisión Canaria, sin contar así con el Consejo Rector. Lo que no dijo Negrín fue que en enero de 2017 el entonces asesor jurídico de RTVC, el jurista Martín Orozco, ya le recordó que para externalizar de nuevo los informativos era preciso contar con el Consejo Rector, como recoge la Ley 13/2014. El juez Francisco Úbeda así lo subraya en el auto del pasado martes.

4. EL INFORME QUE OCULTÓ AL PARLAMENTO DE CANARIAS

Fue uno de los episodios más llamativos por cuanto puso en evidencia la falta de respeto al Parlamento que lo eligió. El 21 de julio del pasado año Negrín compareció ante la Comisión de Control de RTVC y reiteró que la licitación de los informativos se ajustaba a la legislación. Ocultó que siete días antes le había llegado un escrito del jurista Martín Orozco que le insistía en que debía contar con el Consejo Rector y que, además, era preciso un informe de los Servicios Jurídicos del Gobierno canario sobre la legalidad de los pliegos, además de una memoria económica y otra técnica que justificase la cuantía y la duración.

5. LA MESA NO ACORDÓ LA DECLARACIÓN DE DESIERTO

El 23 de marzo la mesa de contratación del concurso abierto eleva a Negrín, en su calidad de órgano de contratación, un escrito en el que resume la «encrucijada» en que está. Por un lado están los que creen que el concurso es nulo, al entender que el propio pliego generó confusión y errores entre las tres empresas presentadas, y por otro los que piden declararlo desierto, con Daida I. Rodríguez al frente. ¿Qué hace Negrín? Declara desierto y lo hace sosteniendo que ese fue el acuerdo unánime de la mesa, cosa que la simple lectura del escrito y más aún del acta de la sesión desmonta con facilidad.

6. EL AD CAUTELAM QUE FABRICÓ A POSTERIORI PARA NO FIRMAR

El 25 de abril Santiago Negrín culmina el proceso de apertura de sobres y valoración de las ofertas en el negociado sin publicidad que convocó tras declarar desierto el concurso abierto. Anuncia que la oferta de Videoreport Canarias es «la más ventajosa». En ningún momento dice que la adjudicación está sujeta a la cautela judicial ante una posible suspensión a instancias de Videoreport, que siempre cuestionó la legalidad del procedimiento. El 2 de mayo Negrín cambia el discurso y dice que siempre advirtió a las empresas de que todo el proceso estaba ad cautelam. Una grabación revela que mintió.

7. LAS ADVERTENCIAS QUE DESPRECIÓ Y SU REPENTINO CAMBIO

Al dimitir, Negrín traslada la sensación de que, de repente, un juez le ha advertido de que no podía contar con el Consejo Rector. Es otra verdad a medias: se lo advirtió Videoreport Canarias en el inicio del procedimiento; se lo dijeron los consejeros Alberto Padrón y María Lorenzo; se lo recordó la mayoría del Parlamento; le insistió, con denuncia por delante, el sindicato de periodistas UPCC; se lo avisó el primer auto del juez Francisco Úbeda, que en abril accedió a la suspensión cautelar del concurso inicial; y se lo reiteró Cristina Duce, secretaria del Consejo Rector, que tildó de «fraude de ley» su actuación.

8. LOS EMPLEOS QUE IBA A DEFENDER HASTA EL FINAL Y LUEGO SE FUE

El 13 de abril Santiago Negrín dijo en el Parlamento que no estaba haciendo nada ilegal, que el negociado sin publicidad era la mejor solución y que culminaría a toda costa el procedimiento porque, por responsabilidad, no podía dejar que la tele se fuera a negro. Cifró en 700 los empleos directos e indirectos que estaban en juego. Esta semana dio un paso que, como reconocen los grupos parlamentarios, agrava el riesgo de que la cadena se apague, desatendió además las peticiones de los trabajadores del propio ente de acabar con su incertidumbre y complicó el futuro laboral de esos 700 empleos.

9. LA DEFENSA DE SU VERDAD EN LA QUE SALIÓ DERROTADO

El honor sí lo defendió... pero perdió. En su escrito de renuncia a la presidencia del Consejo Rector -estaba en funciones-, a ser consejero y administrador único de las sociedades de la tele y la radio, Negrín dice que se ha visto solo ante las críticas a su gestión y que no ha podido si quiera defender su honorabilidad. La realidad es otra: presentó una demanda en sede judicial contra el periódico Diario de Avisos, publicitando incluso el momento en que acudió al juzgado, con foto incluida, y la justicia concluyó que no tenía derecho a que el periódico rectificase lo publicado. El juzgado le impuso las costas.

10. REPROCHES AL PARLAMENTO, AL QUE DESOBEDECIÓ

El mismo Santiago Negrín que se marcha esta semana echando en falta apoyo parlamentario fue el que hizo caso omiso a la Cámara que lo eligió. En julio de 2017 los representantes de 39 de los 60 diputados (Partido Socialista, Partido Popular, Podemos y Nueva Canarias) le exigieron que cesara bajo la advertencia de que, en caso contrario, sería destituido. Negrín se mantuvo en el cargo y ahí siguió gracias a que CC convenció al PSOE de Ángel Víctor Torres para que se convirtiera en su defensor a cambio de prometerle que una candidata de los socialistas sería la próxima presidenta.