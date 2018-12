La Fiscalía del TSJC, partidaria de desestimar el recurso de Clavijo en el caso Grúas

La Fiscalía de Canarias mantiene el criterio ya establecido al apoyar la devolución del expediente del caso Grúas al juzgado de La Laguna. El escrito entregado este martes en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC reitera los argumentos expuestos entonces, según los cuales con la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, el TSJC no es competente en este procedimiento, por lo que no puede pronunciarse sobre si el presidente del Gobierno debe ser investigado o no. Los hechos que se analizan ocurrieron durante la etapa en la que Clavijo era alcalde del citado municipio tinerfeño. Ahora, el fiscal destaca de entrada «la generosa interpretación que la he dado la Sala al articulo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al admitir el presente recurso de súplica a quien no tiene la condición de parte procesal», y vuelve a exponer que «ni por el Fiscal del TSJ ni por la Sala de lo Penal del mismo órgano se declara la competencia para conocer del citado asunto (caso Grúas), toda vez que aún no se sabe si existen o no indicios» contra el presidente del Gobierno en el caso».