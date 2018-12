El TSJC tropieza en el caso Grúas con otra petición de recusación

La acusación popular impulsada por Unid@s se Puede en La Laguna en el caso Grúas ha vuelto a solicitar que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, se abstenga de pronunciarse en la causa. La Sala de lo Civil y Penal del TSJC, de la que Doreste forma parte, aún tiene pendiente la resolución de los recursos de súplica presentados por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y el portavoz de CC en el Consistorio, Antonio Pérez Godiño -ambos investigados en el caso Grúas-, contra el auto que devuelve al juzgado de La Laguna las diligencias abiertas tras la denuncia de Unid@s se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias.

Como ya sucediera en la anterior recusación, Unid@s se Puede basa su solicitud en el «interés indirecto en la causa» de Doreste y en la «enemistad íntima» con el letrado de acusación, Pedro Fernández Arcila.

Unid@s recuerda la «vinculación» de Doreste con CC, partido al que pertenecen tanto Clavijo como los investigados, primero por su nombramiento, en 1990, como consejero de Industria de un Gobierno en el que estaban las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), reconvertidas en CC y, luego, en 2002, por su nombramiento en el Consejo Consultivo a propuesta de CC .

Unid@s avisa nuevamente de que Doreste no formaba parte de la Sala hasta el 31 de octubre y califica de «sumamente llamativo» que lo haga «en el preciso momento» en el que la Fiscalía debe emitir informe sobre sí se imputa o no a Clavijo ante la inminente entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Canarias. También saca a colación la nota de prensa que hizo pública la providencia del 31 de octubre que recoge que «el presidente exigió que no demorara más el informe del Ministerio Fiscal [...]», algo que la acusación interpreta como premura para resolver antes de que Clavijo pierda el aforamiento.

Unid@s vuelve a incorporar la transcripción de una conversación entre Doreste y el juez Salvador Alba que muestra un «comportamiento inasumible» y por la que Fernández Arcila denunció a Doreste y, de ahí la «animadversión o enemistad» entre ambos.

La Sala de lo Civil y Penal deberá pronunciarse sobre la recusación a Doreste antes de resolver los recursos contra la devolución del caso Grúas a La Laguna.