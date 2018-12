Guerra de cifras entre Canarias y el Estado por los fondos pendientes

La delegada del Gobierno, Elena Máñez, y la consejera canaria de Hacienda, Rosa Dávila, fueron las encargadas ayer de echar más leña al fuego en la guerra de cifras abierta entre las dos administraciones. Mientras Máñez garantizó que el Archipiélago recibirá todos los recursos comprometidos y que «la mayoría «ya están transferidos o con orden de transferencia», Dávila recordó que, a fecha de 28 de diciembre, el Estado debe a las Islas 401 millones de euros.

La delegada del Gobierno hizo un repaso de los conceptos y cuantías que debía recibir Canarias y el estado en que se encuentran las mismas para «clarificar» que no existe «maltrato» a las islas y para señalar que el presidente regional, Fernando Clavijo, y Rosa Dávila, cometen «imprecisiones deliberadas para continuar con la estrategia diseñada desde el minuto uno de generar un clima de crispación».

Así, en este intento de aclarar la situación, Elena Máñez aseguró que las únicas partidas que no van a llegar a las islas son 247 millones correspondientes al acuerdo extrajudicial del convenio de carreteras porque «Canarias no ha querido firmar». Apuntó a este respecto que, aunque existe una sentencia del Supremo favorable a la Comunidad Autónoma, un acuerdo de la Abogacía del Estado señala que sólo se puede pagar la obra ejecutada. Entiende «que el problema se dirima donde se tenga que dirimir, pero no que se renuncie» y agregó que Canarias puede ir «a un incidente de ejecución de sentencia».