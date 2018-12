Madrid no aprueba ninguna de las partidas pendientes para las islas

Las Palmas de Gran Canaria

Como si recibiera un jarro de agua fría, el Gobierno regional constató ayer que el último Consejo de Ministros del año no desbloqueó ninguno de los asuntos pendientes con Canarias, aunque desde el Gabinete de Fernando Clavijo se estaba a la espera, hasta última hora de la noche, de que se pudiera producir alguna transferencia porque «Hacienda fija la jornada del 28 de diciembre como último día hábil para realizarlas».

El presidente canario calificó como una «mala noticia» que no se haya materializado ninguna de las partidas pendientes en los Presupuestos del Estado de 2018 «porque se podría perder la totalidad o gran parte de esos recursos». Reiteró que «si no queda más remedio», el Gobierno autonómico acudirá a la vía judicial para que impedir que no se le «hurte» a los canarios «ni un euro de lo que ha costado conseguir sangre, sudor y lágrimas» e insistió en la necesidad de un encuentro entre las dos administraciones para analizar la situación y encontrar una fórmula para salvar estos fondos.

En este sentido, puntualizó que tanto el REF como el Estatuto de Autonomía ofrecen «instrumentos jurídicos» para ir a los tribunales si el Gobierno central no da luz verde antes del 31 de diciembre a los convenios y transferencias pendientes y que ascienden a 480 millones. Estas partidas incluyen desde obras hidráulicas, a infraestructuras educativas, el plan contra la pobreza o las ayudas al agua de regadío, entre otras.

El presidente canario indicó que el pasado día 24 recibió una llamada de la ministra de Función Pública y Política Territorial, Meritxell Batet, en la que ésta le aseguró que «estaba cerrando todo» para que se formalizaran los expedientes de Canarias en el Consejo de Ministros de ayer. Sin embargo, explicó que ha intentado hablar con ella desde el pasado miércoles 26 sin conseguirlo.

Fernando Clavijo, que viaja hoy a Madrid para otras cuestiones relacionadas con su cargo, «espera hablar con alguien» durante el fin de semana o reunirse con Pedro Sánchez «en Malí -donde visitó a las tropas españolas en aquel país- o en Lanzarote -donde el presidente pasará los últimos días del año- o donde sea, porque nos jugamos mucho».

El jefe del Ejecutivo canario, que hizo estas declaraciones en Santa Cruz después de reunirse con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Tenerife, expresó además su preocupación por las cuentas del próximo año. Apuntó que si el Gobierno de España incumple una norma en vigor, como es la ley presupuestaria de 2018, «nos tememos que el Presupuesto para 2019 será muy duro con Canarias».

El presidente insistió que continuará buscando «diálogo, entendimiento y acuerdos» para que no se «ninguneen» los derechos de los canarios y señaló que el Gobierno de Sánchez «ha destruido en siete meses buena parte de lo construido en tres años».