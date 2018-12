Clavijo: «Sánchez ha destruido en 7 meses mucho de lo construido en 3 años»

Fernando Clavijo, en declaraciones a los medios de comunicación, ha informado de que "por supuesto" que mantiene abierta la posibilidad de acudir a los tribunales si el Gobierno central no da luz verde antes del 31 de diciembre a los convenios Canarias-Estado pendientes por aprobar por 480 millones, destinados a obras educativas, hidráulicas, empleo, planes contra la pobreza y agricultura, entre otras áreas.

El presidente canario ha anunciado que hará "todo lo posible por defender a los canarios" porque, de lo contrario, no dormiría tranquilo, buscando para ello "diálogo, entendimiento y acuerdos".

No obstante, si no le quedara "más remedio", reclamará los 480 millones a los tribunales, ya que, ha dicho, no puede permitir que "se les hurte a los canarios ni un solo euro".