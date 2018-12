Clavijo recibe apoyo de PP, NC y AGS para exigir el dinero pactado para 2018

El presidente ha enfatizado que es tal la magnitud del problema que puede ocasionar el hecho de que termine el año sin que se transfieran a Canarias esos recursos (destinados a obras educativas, hidráulicas, empleo, planes contra la pobreza y agricultura, entre otras áreas), que se requería hacer un pronunciamiento de "firmeza" en defensa de los intereses de las islas, desde la mayor unidad posible, algo que lamenta que PSOE y Podemos no hayan compartido.

NC, con «los intereses de Canarias»

El líder de NC, Román Rodríguez , ha explicado que su partido ya decidió este verano replantear su alianza con el PSOE para abordarla "acuerdo a acuerdo", después del desencuentro que tuvieron a cuenta de los billetes de residente, y ha añadido que en este caso no tiene ninguna duda en ponerse del lado donde considera que están "los intereses de Canarias": que se cumplan los presupuestos de 2018.

Situación extrema

Román Rodríguez solo se separó este miércoles del planteamiento de Fernando Clavijo en una cuestión: considera "un grave error" y una "irresponsabilidad" que el presidente vinculara el hecho de que no se transfieran recursos a Canarias con que el Gobierno de Pedro Sánchez haya anunciado nuevas inversiones en Cataluña .

Su compañero de partido, el portavoz de CC, José Miguel Ruano, ha incidido en esa misma línea: "No creo que todos los puentes estén rotos, aunque sí estamos en una situación extrema en cuanto a plazos", ha señalado, porque el Ministerio de Hacienda ha fijado el 28 de diciembre como último día hábil para cualquier transferencia.

El desvío a Cataluña

El líder de NC se refería a la afirmación que el presidente hizo la semana pasada en el Parlamento autonómico, cuando se conoció que la cantidad que Fomento estaba dispuesto a transferir a las islas por las sentencias que cuestionan los recortes que estas sufrieron entre 2012 y 2016 en las inversiones del Estado en carreteras estaba unos 340 millones por debajo de sus cálculos. Entonces, Clavijo reprochó al PSOE que "hurtara" esos recursos a Canarias para destinarlos a Cataluña, pagando así un "canon" a sus "socios".

El presidente de Canarias se ha reafirmado en esas palabras al ser preguntado por los periodistas. Tras matizar que él no está en contra de que el Estado invierta en Cataluña, ha recordado que si el Gobierno de Canarias no llegó a invertir con fondos propios los 340 millones que Fomento no quiere ahora aportar fue porque las islas estuvieron entre las comunidades que sí cumplieron con los objetivos de déficit y gasto, a diferencia de otras.

Desde CC, Ruano ha apoyado su tesis: su partido, ha dicho, ha mantenido relaciones "leales" con el Estado con ejecutivos de distinto signo, ha contribuido a la gobernabilidad de España apoyando presupuestos y en el Gobierno de Canarias ha cumplido en con las reglas de estabilidad financiera, por lo que no entiende que en lugar de reconocer ese comportamiento, se premie el de otros que sí cuestionan el Estado de Derecho y sí han roto las reglas.