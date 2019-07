El presidente que quiere ser alcalde

Veinte años después de llegar a la vida pública como concejal en la oposición de Arucas, Ángel Víctor Torres toma hoy posesión como presidente del Gobierno de Canarias en presencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos. No ha sido una carrera fulgurante ni forjada a golpe de suerte. Su trayectoria le define. Meticuloso, concienzudo, una persona que no toma las decisiones a las primeras de cambio y, sobre todo, negociador y buscador de consensos hasta la exasperación. Lo que no le resta determinación.

Torres conoce la administración local desde el Gobierno y desde la oposición y valora el trabajo que hacen alcaldes y concejales -a uno y otro lado del poder- como gestores más cercanos a los problemas de la ciudadanía. De ahí su reconocimiento al final del discurso de investidura, en el que expresó su deseo de que el Gobierno de Canarias pudiera funcionar como un ayuntamiento de las ocho islas.

También en su recorrido al frente del partido en Gran Canaria -desde 2010 hasta 2017-, sustentó su poder en las agrupaciones locales. Su único momento de rebelión conocido dentro del partido fue como líder del movimiento Dando la cara, en el que acompañó a los dirigentes locales contra la política de su antecesor, José Miguel Pérez, para que el municipalismo estuviera mejor representado en los órganos de dirección del PSOE.

En este recorrido, ha tenido siempre a su lado -a veces se confunde quien es la sombra de quien- al líder de Gran Canaria, Sebastián Franquis, la persona que, según todos los indicios, será el hombre fuerte del PSOE en el Ejecutivo autonómico. Pero también cuenta con un núcleo duro que le ha acompañado desde el principio y que procede, fundamentalmente, de las agrupaciones locales.

Su discurso de investidura dibujó un programa de Gobierno de izquierdas y marcadamente social, una intervención buenista al que pocos podrían oponerse en su filosofía -mejor educación, menos listas de espera o que los niños de las islas coman todos los días-, pero adoleció de números y con pocas explicaciones sobre la procedencia de los recursos. En ese debate -no fue duro ni mucho menos-, sí quedó la impronta de Torres y con la que seguramente querrá dirigir este Gobierno. Tendiendo la mano a la negociación y a la participación de todos pero, tal como dejó claro en las réplicas- sin complejos y sin miedo a la hora de batirse en el terrero político.