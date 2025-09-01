El Gobierno inicia el camino con los ayuntamientos para limitar la compra de viviendas por extranjeros Estudiarán la modificación de la ley de Régimen Local para que sean las corporaciones municipales las que pongan límites

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:39

Una de las medidas estrella en el arranque del curso político es la limitación de la compra de vivienda por parte de extranjeros. Este martes, el Gobierno de Canarias se reúne con el comité ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para estudiar las posibilidades de modificar la ley de Régimen Local para que los ayuntamientos puedan poner límites en la adquisición de inmuebles por parte de foráneos.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto al vicepresidente, Manuel Domínguez, y el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, se reunirán en Tenerife con los representantes de los municipios de las islas para dar cuenta de los avances.

Limitar la compra de inmuebles fue una de las medidas que el presidente autonómico planteó en la última Conferencia de Presidentes, celebrada en junio de este año, y que contó con el rechazo del Partido Popular. Este martes se pretende «ahondar en la medida y establecer un frente común con la Fecam respecto a esta materia», según explicó el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello.

Desde el Gobierno canario se entiende que los ayuntamientos tienen capacidad, en el desarrollo de una modificación en la Ley de Régimen Local y a través de sus propias políticas, para establecer «más dificultades en la compra de vivienda» a los extranjeros.

Con datos, el 35% de las viviendas de Canarias el año pasado las compraron personas extranjeras. Y la tendencia continúa. Según el último informe del Colegio de Registradores de España, Canarias lideró de abril a junio de este año la compra de vivienda por parte extranjeros en el país. Así, el 29,98% de las adquisiciones de casas en las islas las realizaron personas extranjeras, mientras que la media nacional es de 14,1%.

Por ello, desde el Ejecutivo regional se sigue defendiendo que en el contexto actual se debería explorar «la posibilidad de establecer límites o, al menos, complicar el acceso a la compra». Todo ello, sin perder de vista que en el contexto europeo será una tarea «compleja». La propia consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, reconoció en julio que limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros puede encontrarse con «importantes obstáculos» en la Unión, ya que su marco legal protege la libre circulación de capitales. No obstante planteó que se podría lograr a través de «medidas fiscales disuasorias».

No obstante, el Ejecutivo, junto a las corporaciones municipales, buscarán mecanismos, por ejemplo, para establecer condiciones a la hora de empadronarse en un territorio, como puede ser «poner requisitos en función de donde se tenga el puesto de trabajo o la residencia habitual».

Desde el Gobierno canario remarcan que van a intentar arrancar los primeros meses de este curso «trabajando en las líneas prioritarias que se han establecido» en este mandato, y una de ellas es la vivienda.

En la misma línea, en junio de este año el Ejecutivo logró aliarse con los ayuntamientos del archipiélago, a través de la Fecam, para hacer más fácil a los ciudadanos y ciudadanas el acceso a la vivienda en base al decreto ley 3/2025, de 21 de abril destinado a agilizar las licencias y facilitar la construcción de viviendas en el archipiélago, una cuestión que se demora debido al colapso en las oficinas municipales. A través de este decreto, se simplifican los trámites administrativos para facilitar el trabajo en las oficinas, a la vez que se apuesta por la colaboración público-privada para emitir informes técnicos, entre otras cuestiones.

Precisamente, la patronal de la construcción de Tenerife, Fepeco, pidió a los alcaldes y alcaldesas de las islas, a través de un comunicado emitido este lunes, un «compromiso responsable» y una «gestión eficaz» para que acabe la «lentitud» en las administraciones, pues «se excusan en la falta de medios o en la complejidad legal». Todo ello «desespera a los promotores y a los ciudadanos» y, además, «encarece los proyectos, eleva el precio final de las viviendas y frena la creación de empleo en el sector».

Quita de la deuda: «Una mochila más pesada para los canarios» Además de la reunión con el comité ejecutivo de la Fecam para abordar la limitación en la compra de vivienda por parte de extranjeros, este martes habrá otra reunión clave en el inicio del curso político. El presidente de Canarias se verá con los portavoces de los grupos parlamentarios para lograr un frente común contra la financiación singular para Cataluña. En ella buscarán defender un sistema «justo y equilibrado» para las islas. Estarán presentes el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto y el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello. Precisamente, este mismo martes está previsto que se apruebe en el Consejo de Ministros la condonación de la deuda, en la que, como critica el Gobierno de Canarias, las islas perderían «1.700 millones de euros» debido al sistema planteado por el Ministerio de Hacienda –con los cálculos actuales le tocarían 3.259 millones. «Si se consuma el acuerdo, el miércoles cada canario tendrá una mochila más pesada en forma de deuda», apuntó el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello. Por ello, en el Gobierno regional buscan aunar fuerzas, como se hiciera con la reforma de la ley de extranjería, entre los grupos del Parlamento canario. «Una decisión política va a alterar un principio constitucional hasta ahora inmutable: la solidaridad entre territorios», explicó Cabello, que trasladó que para el archipiélago esta cuestión es «muy peligrosa». Además, indicó que contar con 1.700 millones de euros menos afectaría de manera significativa «a la Sanidad, la Educación, y a los servicios sociales».