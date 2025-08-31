El Parlamento de Canarias retoma la actividad en el ecuador de una legislatura «prolija» en leyes A pesar del abultado número de textos legislativos aprobados para la oposición no son sustanciales. «No hay nada de calado», señala Gustavo Matos

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 30 de agosto 2025, 23:12

El Parlamento de Canarias retomará esta semana la actividad, tras el parón de las vacaciones, con el análisis del decreto ley aprobado por el Gobierno de Canarias a mediados de agosto y que desarrolla los procedimientos y calificación del grado de discapacidad en Canarias.

El análisis de este decreto por las administraciones insulares en la Comisión de Cabildos el jueves supone el pistoletazo de salida al nuevo período de sesiones, en el ecuador de la legislatura. Poco antes, el martes está previsto que se reúnan la Mesa y la Junta de Portavoces para calificar inicitivas del nuevo período de sesiones e ir avanzando en la preparación del primer pleno de la temporada, que tendrán lugar los días 9 y 10, el el martes y miércoles de la próxima semana.

En el ecuador de la legislatura, el balance de los dos primeros años del Parlamento de Canarias es «prolijo» en número de textos legislativos. En este tiempo se han convalidado 13 decretos ley y ocho leyes -entre ellas, la modificación de la ley de cambio climático, la de la recuperación de la isla de La Palma y la del transporte-. Además hay cinco leyes más en trámite parlamentario, entre ellas la de la vivienda vacacional, la ley de ciencia y la que impulsa la construcción de viviendas, como explica la presidenta del Parlamento de Canarias, la 'popular' Astrid Pérez. Asimismo se han presentado ocho proposiciones de ley. Entre ellas, la primera presentada por los ayuntamientos y que es la ley de municipios turísticos, que está en trámite parlamentario, y dos de iniciativa popular, como son la de volcanes de Canarias y la del arbolado urbano.

Para Astrid Pérez, el volumen de normas aprobado es muy elevado y supera con creces los de otras legislaturas, lo que pone en evidencia el trabajo que se está realizando. Sin embargo, más allá de la cantidad de normas que han salido adelante en estos dos años desde la oposición se apunta a que la calidad de lo aprobado «no es sustancial». «Una cosa es la cantidad de actividad parlamentaria cuantificada en iniciativas parlamentarias y aprobación de decretos y otra cosa es la calidad legislativa», indica el expresidente del Parlamento de Canarias y hoy vicepresidente segundo, el socialista Gustavo Matos.

En su opinión, en los dos años que han pasado «no hay ni una sola medida legislativa de calado» que haga recordar esta legislatura. Matos reconoce que gran parte de la legislatura se ha centrado en el fenómeno migratorio, algo que comparte y entiende , pero respecto a los grandes problemas de las islas, en sus palabras, «no ha habido una sola propuesta legislativa sustancial».

El vicepresidente segundo se refiere en concreto a los problemas que arrastra la sanidad canaria. «El Gobierno ha admitido el fracaso en la gestión, de forma que el director del SCS ha dimito y su sustituto es el gerente del Hospital Universitario que está probablemente en el peor momento de sus 30 años», señala.

«Yo creo que es una legislatura perdida más allá de todo lo que haya podido aprobarse porque aunque el volumen puede ser elevado no tiene calidad», indica Matos. Como ejemplo señala la ley del suelo. «La hemos cambiado no sé ni cuántas veces, al menos dos o tres veces en dos años y con la excusa de tratar de resolver la emergencia habitacional, a la que no acaba de darse soluciones», apunta.

En cualquier caso, si hay una norma que destaque Matos sobre el resto es la ley de transporte que «fue fruto de la negociación y el consenso de todos». En el lado contrario, sus críticas se dirigen a la ley de vivienda vacacional que tiene dividido al Parlamento y que, según Matos, «perjudica al pequeño tenedor» de pisos turísticos de las islas. «No resuelve el problema, perjudica a los pequeños y demoniza el alquiler vacacional», señala. En materia turística, Matos se manifiesta a favor de una tasa turística que no quiere el Gobierno de Canarias. «Si pudiéramos aprobar una consensuada sería una forma de conectar con el malestar que hay en la sociedad porque es una forma de repartir la riqueza», indica.

Finalmente, Matos critica que el Parlamento de Canarias se haya utilizado en esta legislatura a través de las intervenciones de los diputados de los grupos que están el Gobierno de Canarias «para hacer oposición constante» al anterior gobierno del 'Pacto de las Flores'. «En los debates parlamentarios es siempre lo mismo, la crítica al Gobierno anterior. Se ha convertido en el 'leitmotiv' de esta legislatura», critica. Para los próximos dos años, Matos espera «poco o nada» y llama a buscar consensos con el PSOE, «ya que se trata de la primera fuerza política». En octubre entrará el proyecto de Presupuestos para 2026, que vuelve a ser, como cada año, lo más relevante.