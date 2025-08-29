Canarias impulsa el programa Auchón: mayores comparten su casa con jóvenes «Los mayores encuentran compañía y los jóvenes un espacio donde vivir y crecer con apoyo», destaca Bienestar Social

El Gobierno canario presentó este viernes el Programa Auchón, en el que personas mayores que viven solas abren sus casas para acoger a jóvenes. «La iniciativa busca luchar contra el aislamiento social de las personas mayores, a la vez que se apoya a jóvenes extutelados, familias monoparentales y estudiantes en situación de vulnerabilidad», destaca la Consejería de Bienestar Social en un comunicado.

El Programa Auchón de Cohabitabilidad Intergeneracional, impulsado en colaboración con el Centro de la Familia, «propone un modelo innovador de convivencia en el que personas mayores, con una parte de su vivienda disponible, comparten su hogar con jóvenes», explica la nota.

La consejera de Bienestar Social, destacó durante la presentación que el programa «convierte dos problemas sociales en una oportunidad compartida, los mayores encuentran compañía, seguridad y un envejecimiento activo, y los jóvenes un espacio donde vivir y crecer con apoyo».

«El Programa Auchón no es un alquiler tradicional, sino una cesión de uso habitacional de carácter social y no lucrativa, con respaldo jurídico. El acuerdo establece derechos, deberes y normas de convivencia para ambas partes, con el acompañamiento de un equipo técnico multidisciplinar formado por psicólogos, trabajadores sociales, educadores y juristas», detalla la Consejería.

La directora general de Mayores, Verónica Meseguer, subrayó que «cada paso está cuidado: primero se valoran los perfiles, después se realizan entrevistas cruzadas para garantizar la afinidad, se imparten talleres de formación, y finalmente se inicia la convivencia con un periodo de prueba de un mes y un seguimiento constante».

Tras meses de preparación y coordinación con entidades sociales, asociaciones de mayores, universidades, centros de salud, parroquias y ayuntamientos, el programa entra ahora en su fase de difusión pública y Delgado hizo un llamamiento directo a jóvenes y mayores. «Invitamos a las personas mayores que se sientan solas y dispongan de una habitación libre, así como a los jóvenes interesados, a inscribirse en el programa. Este es un proyecto innovador, humano y solidario que queremos consolidar y extender a todo el archipiélago».

Las personas interesadas pueden solicitar más información a través del correo auchon@familiascanarias.com y en el teléfono 922 615099.

El itinerario del programa contempla seis fases: detección y derivación de participantes, valoración de perfiles, entrevistas y vinculación, preparación para la convivencia, desarrollo supervisado y evaluación final. Además, se programan actividades comunitarias mensuales para reforzar el sentimiento de pertenencia y crear redes de apoyo intergeneracional.

Según Bienestar Social, «con esta iniciativa Canarias se sitúa a la vanguardia de las políticas sociales en España, ofreciendo una respuesta innovadora a dos retos urgentes: la soledad no deseada en los mayores y las dificultades de emancipación juvenil».

