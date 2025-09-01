Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 31 de agosto 2025, 23:03 Comenta Compartir

Jéssica de León (PP) llegó a la Consejería de Turismo en 2023 con ganas de poner orden en la jungla que había en algunos de los destinos turísticos y a la que se ha llegado a cuenta de normativas complicadas y enmarañadas, que abren la vía a la 'alegalidad'. Dos años después hace balance de legislatura.

– El pasado año Canarias recibió casi 18 millones de turistas. Este año se prevé que se supere la cifra y se puedan alcanzar los 18,5 millones. ¿Hasta cuánto pueden crecer las islas?

- Este año estamos creciendo en torno a un 5% y estimamos que cerremos sobre los 18,4 millones pero lo más importante es que el gasto crece el doble, por encima del 11% y eso es lo que nos interesa. Todos los destinos turísticos del mundo están inmersos en un 'boom'. La gente prioriza viajar a otro gasto familiar y Canarias no es ajena a esto. En el caso de las islas ha jugado a favor la inestabilidad del Mar Rojo, que está desviando turistas y haciendo que la demanda se mantenga muy fuerte a Canarias. Somos un destino de referencia por la seguridad, que es nuestro valor fundamental. Por eso es muy peligroso lo que hacen algunas formaciones políticas, que solo por sobrevivir, ponen en duda la seguridad vinculando migración con delincuencia o extrapolando lo que pasa en un barrio a toda Canarias. Y hay un detalle importante. Canarias ahora mismo no está compitiendo en precios y eso es una fortaleza. Somos el destino más caro y hay mercados como el alemán que nos pone en el mejor puesto del país en valoración calidad/precio. Posicionarnos ahí es una fortaleza para cuando vengan las `vacas flacas'. Entonces seremos más resilientes que nuestros competidores.

– ¿Cuándo llegarán esas 'vacas flacas'? Cuando acabe el conflicto bélico o cuando los turistas cambien sus prioridades de gasto.

- Esta industria es muy volátil. Creemos que tenemos 18 millones de turistas en nómina y que los vamos a tener siempre. No nos damos cuenta de que cualquier cuestión de relevancia en el mundo nos pone en jaque. Una guerra en Centroeuropa puede encarecer el precio de la energía en nuestros principales países emisores y resentir la demanda de Canarias en cualquier de sus temporadas, incluido el invierno, la alta. Ya pasó al principio de la guerra de Ucrania, que los alemanes tuvieron que elegir entre ir de vacaciones o encender la calefacción. Aún hoy el mercado alemán no ha recuperado las cifras prepandemia. Esta actividad está muy vinculada a la geopolítica y la inestabilidad y esto hay que tenerlo presente.

– El mensaje entonces es que disfrutemos del momento porque las 'vacas flacas' llegarán antes o después, ¿no?

– Eso es lo que estamos haciendo: `carpe diem'. La economía es cíclica. Hoy vivimos un período boyante pero tenemos que centrar los esfuerzos, tanto desde el bloque normativo como las iniciativas que emprenda el sector privado, para que cuando lleguen las 'vacas flacas' Canarias pueda competir en precios porque bajará el número de turistas. Ese es el gran reto: cuando llegue ese momento y desciendan las llegadas seguir siendo competitivos.

– ¿Es la primera vez que Canarias es competitiva vía precios?

– Sí, llevamos cuatro o cinco años pero no había sucedido antes. Se suben los precios y la demanda se mantiene fuerte aunque, ojo, en algún momento se tocará techo.

– El turismo extranjero sigue creciendo, aunque las tasas se han recortado, pero el nacional está más contenido y precisamente por esos altos precios.

- El turista nacional se mueve en los 1,9 millones anuales y crecen a un 1% desde hace dos años. En 2025 estará en cifras similares por dos razones, la conectividad es parecida aunque Binter nos va a ayudar a abrir nuevos mercados secundarios, y de otro, los precios. Para los nacionales somos un destino caro. El extranjero tiene más capacidad de gasto y el español prioriza el precio.

–Es caro para los peninsulares y más para los canarios.

– Sí, para los canarios también es un destino caro.

– Las movilizaciones que exigían un cambio de rumbo en el turismo se han apaciguado de alguna manera, ¿a qué lo achaca?

– Al verano. Este movimiento se reactivará y cobrará especial importancia cuando se acerquen las elecciones. Los partidos políticos lo van a usar para sus campañas a pesar de que pudieron implementar muchas de las medidas que se piden durante los 14 años en los que gobernaron unos o en los cuatro en el caso de otros. Nosotros tenemos claro el viraje que queremos dar a Canarias pero esto no se logra ni un día ni con una solución. Lo fácil aquí es implementar una ecotasa para tranquilizar a los movimientos sociales y decir que lo hemos hecho todo pero para dar un viraje hay que controlar los flujos, limitar la entrada de turistas en algunos espacios y ponerlos en valor. Masca ha demostrado que es positivo. Este es un reto. Después está la vivienda. La tensión en el alquiler se debe a una mala ley estatal que ha restado un 40% de la oferta de larga estancia, a la presión turística aunque esto se rebajará cuando salga le ley de la vivienda vacacional y a que en Canarias no se ha construido vivienda pública en los últimos 14 años por parte de otros gobiernos que se decían progresistas. Esto ha generado una tensión en el mercado inmobiliario.

– Habla de controlar los flujos pero no se refiere a limitar las llegadas, ¿no?

- No, claro. No es posible, para empezar Europa no lo permite pero sí me refiero a los flujos de los parques y espacios naturales. Y esto debe hacerse porque hay que entender que la planificación y el urbanismo es la esencia de la calidad de vida de los residentes. Y si no hacemos planificación ni urbanismo muy difícilmente vamos a resolver los retos vitales del residente en Canarias. Desde el control del crecimiento hasta las infraestructuras que nos dan calidad de vida como los hospitales o los colegios pasan por ahí.

– En cualquier caso no todas las islas se encuentran igual. En Tenerife, donde está el germen de los movimientos sociales hay verdaderos problemas de tráfico, aguas residuales... Recibe casi el doble de turistas que Gran Canaria.

- Está claro que cada isla tiene una realidad diferente a las otras. En las islas verdes hay que procurar que no se llegue a los niveles de afluencia del resto pero hay que trabajar para hacer compatible el desarrollo de una actividad turística con fijar la población en el territorio porque la están perdiendo. En Canarias hay que ir a un modelo diferenciado. Haríamos muy mal legislando para toda Canarias por la situación de una única isla.

– Eso quiere decir que en la modificación del bloque normativo turístico en la que ya están trabajando, y en concreto en las leyes de 1995 y 2013, ¿se van a tener en cuenta las realidades específicas?

– Sí, claro. Igual que en la ley de vivienda vacacional se va a tener en cuenta y la mayoría de las alegaciones de los grupos van en ese sentido. Nosotros vamos a poner los estándares sobre los que se regula la actividad turística y luego cada cabildo y cada ayuntamiento debe elegir su modelo de isla. Y aquí vuelvo a lo que comentaba antes, es necesaria la planificación y el urbanismo. Todos tenemos que hacer una reflexión. El modelo que queremos compete a toda la comunidad autónoma, es una decisión de todos y exige de una altura de miras histórica en Canarias. Exige la decisión del Gobierno, los 7 cabildos y los 88 municipios para ver qué modelo quiere seguir cada isla y el modelo de toda Canarias.

– Volviendo a la tasa turística que antes mencionaba, defendía la ecotasa de Masca pero no mencionó la de Mogán. En este municipio se ha elegido una que no es muy elevada y que va en beneficio del residente para cubrir los sobrecostes que genera el turismo. ¿No le parece también acertada?

– Me gusta ser prudente con esta tasa porque hay que esperar a ver lo que dicen los tribunales de si los ayuntamientos con competentes para cobrar por una tasa sobre servicios que ya cobra a los moganeros. Y después, ojo, porque en nuestro principal mercado emisor, el Reino Unido, va a entrar en vigor el próximo año una medida para la transparencia del viajero, de forma que cuando el turista compra su viaje va a tener un medidor de tasas y ahí verá, qué gastos se le están sumando a su billete.

– Pero Baleares y Barcelona ya tienen tasas y las aplican sin, por ahora perjuicio, en los turistas que llegan.

- Pero ahora no sabe lo que es. Será a partir del año que viene y no se sabe cómo va a afectar al destino y a la decisión de compra. No digo si será disuasorio o no pero sí que puede ser un factor de competitividad porque hay gente que viaja en función del precio y ahora hay muchos destinos emergentes que están en el radio de las familias europeas. A veces creemos que estamos solos en el mundo y no es así.

–¿Se está refiriendo a la amenaza de Marruecos?

– Por ejemplo. Se están impulsando proyectos por una industria americana pujante, desde los Marriott hasta Barceló, RIU y H10, que tienen tres mercados muy potentes: Reino Unido, Francia, y EE UU, como aliado estratégico. Ellos compiten a precio. Tienen otra forma de hacer turistas en volúmenes y no creo que Canarias tenga que parecerse a Marruecos pero hay una realidad, Marruecos puede abrir en invierno igual que Canarias. Esto no hay que perderlo de vista.

– ¿Están los turoperadores avisando de la amenaza de Marruecos?

– Ellos siempre juegan a la carta de que no estamos solos en el mundo pero hay algo que sí tenemos, que es la seguridad. No se trata de ser soberbios pero ahí vamos por delante. La seguridad es nuestro valor y no se trata solo de ir por la calle y sentirse seguro; se trata de la alimentaria, la sanitaria, las infraestructuras...

– Volviendo al bloque normativo y al trabajo legislativo que han hecho en estos dos años de legislatura, para algunos usted es una consejera 'valiente' que se ha metido donde nadie se había atrevido hasta ahora y para otros, es 'incómoda' porque está pisando demasiados callos. ¿Con cuál de las dos calificativos se queda?

- El principal deber de un gestor público es afrontar los problemas de las áreas que gestiona. No hacerlo solo supone que los problemas engorden y que cuando se quieran afrontar, la solución no satisfaga a nadie. Puede que sea incómoda porque siempre hemos velado por el interés general y hacer esto implica no aceptar muchos otros intereses particulares. En cuanto a lo de ser valiente me da miedo porque, como me decía mi abuelo, de eso está el cementerio lleno. Sin embargo, es lo que tengo que hacer y voy a intentar llegar hasta el final. Hay muchas realidades en Canarias que hay que intentar resolver. No hay varita mágica ni una ley que resuelva el problema individual de cada persona en Canarias ni el interés particular de cada sector privado. Lo que sí sabemos es que hay que regular la convivencia entre el sector turístico y la prosperidad y el interés general de Canarias. Hay que ser competitivos pero con mejor empleo y mejoras empresas porque esto será positivo para todos. Sin nos equivocamos, que nos equivocaremos, será por un bien superior no por dejar sellos. Buscamos soluciones a los problemas de Canarias y a veces las soluciones pasan por decir que no; por eso soy incómoda.

– Empecemos por la vivienda vacacional, ¿cree que verá la luz antes de que finalice el año? Porque lleva ya casi un año de retraso.

- Espero que sí. Me he leído todas las enmiendas y todas enriquecen el texto, sobre todo lo que tiene que ver con las islas verdes. Y una cosa que se impone y que comparto y es que la vivienda es un lugar para residir, como dice el Tribunal Supremo, y excepcionalmente para ejercer una actividad económica. Ahora hay que esperar a ver el desarrollo de las comisiones. Lo que sí deberíamos estar todos de acuerdo es que en Canarias con este texto nos estamos jugando mucho. Nos jugamos el sector turístico , el derecho a la vivienda, la convivencia, el sector rural... Espero que llegado el día voten con esa premisa. Tener una ley que regule la vivienda vacacional beneficia a todos los canarios y las administraciones, que tendrán una hoja de ruta y competencias definidas.

–Muchos ciudadanos se preguntan y critican que el anuncio de la ley vacacional no fuera acompañado de una moratoria, como se ha hecho en otras regiones, para impedir la 'burbuja' de nuevas altas que se han producido. ¿Por qué no se hizo y por qué no se hace? Porque si aún quedan meses hasta su aprobación va a seguir el coladero.

– Es que la ley ya contempla un mecanismo corrector. Hoy hay 70.000 viviendas inscritas y solo 48.000 que se comercializan. Es cierto que muchos lo han pedido 'por si acaso' pero hay un mecanismo corrector claro en la norma: si no has ejercido durante un año automáticamente la declaración responsable pierde vigencia y los ayuntamientos ni siquiera tienen que comprobar el trámite. Esto explica el por qué no se hizo una moratoria. Además hay muchas solicitudes de vivienda vacacional que ni siquiera son viviendas como caravanas.. Además, la ley prevé otro mecanismo y es que los ayuntamientos tienen que revisar todas las declaraciones responsables porque muchas no son vivienda y no se puede consolidar sin comprobarlo. Aquí es donde hay un escollo con los ayuntamientos pero si en nueve años no han hecho este trabajo hay que hacerlo ahora. Hay que limpiar ese censo.

– Pero es que los ayuntamientos no andan boyantes de personal como para poder hacer ese trabajo de depuración.

– Es que los ayuntamientos no tienen que hacerlo 'per se'. La ley da muchas herramientas para hacerlo como que descanse su competencia en la Comunidad Autónoma, en Gesplan, en Tragsa... No pedimos a nadie que asuma esa competencia con déficit de personal que, por cierto, ya la tenía encomendada pero nunca lo hicieron. Hoy pedimos en la ley parar cinco años hasta que puedan limpiar, planificar y ordenar para el futuro y ni una licencia más hasta que lo habilite expresamente el planeamiento y después de haber analizado su capacidad de carga. Deben analizar cuántas tienen, el precio de su alquiler, el impacto de más viviendas vacacionales... y tomar decisiones. Lo ha hecho Málaga, lo ha hecho Madrid y Barcelona. La reflexión de la ley no es mala para los ayuntamientos ni los residentes. También nos hemos comprometido a darles a los ayuntamientos ordenanzas provisionales tipo para que puedan comenzar cuanto antes a ordenar. Y si en cinco años no han podido avanzar en ese planeamiento entran en vigor las normas subsidiarias pero Granadilla nos ha enseñado que las ordenanzas se pueden aprobar en un mes. Se puede si se quiere. Lo que no se puede es criticar y no dar alternativas que es algo que yo veo en Canarias. Cuesta debatir y cuesta más aún superar el color político. Solo se quiere el conflicto permanente porque garantiza unos votos de izquierda asociados a un falso progresismo y falsa protección del medio ambiente. Yo no hablo de eso, yo hablo de un a ley con mayúsculas que es ordenar, planificar y poner límites.

– La residencialización es uno de los asuntos más peliguados de su Consejería. ¿Cree que los ayuntamientos darán el paso de ir a la especialización de usos con el coste político que esto les puede suponer?

- Antes decía que los problemas se enquistan y después es difícil resolverlos. En el sur se dan varias casuísticas, todas muy complicadas de resolver. Lo que está claro es que la solución no es la anarquía. La anarquía no cabe en el urbanismo. Cada cambio de uso tiene que ir ordenado por el planeamiento, si hoy tengo un hospital y mañana quiero un colegio o una zona verde, es otro uso. La anarquía que entiendo que nos piden no se puede dar. La residencialización significa que una parcela tiene una licencia o residencial o turística. Si ha cambiado de turística a residencial es el ayuntamiento el que tiene que cambiar de uso; el Gobierno no puede intervenir. San Bartolomé ya está trabajando en la ordenanza del cambio de uso que resolverá la situación de miles de propietarios. Después está la returistificación, con personas que se han empadronado aunque no residen en los inmuebles y lo hacen para ejercer una actividad turística. Residencializo para después ejercer la actividad turística a través de la vivienda vacacional. Ese camino hay que desandarlo. El propietario alega que su problema es que no quiere dárselo a un explotador privado y que lo quiere gestionar él. Es cierto que la unidad de explotación que recoge la ley de 2013 es de la época medieval, de cuando no existía ni Booking ni Airbnb ni nada de esto y que es necesario ir a una reformulación. En ello debemos estar todos y velar por la competitividad, la seguridad jurídica de todos, el propietario y el destino, y el planeamiento.

–¿Cómo va a hacer este encaje de bolillos?

– Pues, al complejo que tiene explotador y le va bien, seguir y allí donde hay una propiedad atomizada, con propietarios que quieran comercializar de forma libre y gestionar sus ingresos lo pueda hacer pero pagando a una comunidad de explotación por si hay algún problema como que un turista se ahogue en la piscina o alguien se intoxique en el comedor. No puede haber un seguro privado por cada apartamento ni un camarero por vivienda. Estamos estudiando esto de llegar a una figura común que se asemeja mucho a las unidades de explotación que hay en el País Vasco y Galicia. Aquí el registro de la vivienda vacacional también va a adelgazar porque se comercializarán como apartamento turístico (AT) no como VV. Esa reconversión estará en la ley que busca ordenar el caos no quitar nada a nadie. Y ojo, que hemos parado expropiaciones. La ley de 2013 las contemplaba y lo hemos derogado con solicitudes ya en la Inspección.