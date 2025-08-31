El Gobierno confía en que el PSOE se una al frente común contra la financiación singular para Cataluña Este martes se aprueba en el Consejo de Ministros el proyecto de ley para condonar la deuda de las comunidades autónomas

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 30 de agosto 2025, 23:13 Compartir

Empieza el curso político y lo hace con las tareas pendientes sobre la mesa. El dilatado debate sobre un cambio en el sistema de financiación autonómica, la pactada condonación de la deuda y la aprobación de los presupuestos son algunos de ellos. En Canarias, el Ejecutivo regional busca este martes cerrar un frente común de todos los grupos parlamentarios contra la financiación singular para Cataluña. Su intención es defender un modelo que sea «equitativo y solidario» con todas las regiones.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno autonómico, Matilde Asián, espera que en este encuentro de las fuerzas con representación en la Cámara regional el PSOE de las islas comparta el planteamiento del Ejecutivo, puesto que «como partido canario que es, considerará que a Canarias hay que respetarle sus derechos». Ya en julio de este año el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, planteó la idea de unir fuerzas en el Parlamento de Canarias con respecto a esta cuestión.

Y es que el Gobierno regional se ha mostrado en reiteradas ocasiones en contra de un sistema de financiación singular para Cataluña, que tiene como objetivo que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos que la ciudadanía paga en Cataluña para que después transfiera al Estado una parte. Desde el Ejecutivo regional consideran que este sistema perjudica a las islas porque se estaría «quitando dinero a los canarios».

La intención del Gobierno de España es convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera en septiembre para abordar este sistema con el resto de las regiones.

A ello se suma la polémica condonación de la deuda, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, y que cuenta con el rechazo de las regiones del PP y algunos presidentes autonómicos socialistas. Es una medida que forma parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y Esquerra Republicana.

Y Canarias también ha sido una de las regiones en contra de la medida, ya que al ser uno de los territorios menos endeudados y más responsables fiscalmente, «se ve perjudicado». Para el archipiélago «no es justo» que se pague por el trabajo que han hecho mal las otras comunidades, por lo que se demanda un trato igualitario.

Por ello, en la reunión de este martes con los grupos del Parlamento canario se detallará a las fuerzas con representación en la cámara regional «cuál es la situación y la metodología que se ha empleado para el cálculo de esa condonación», explica la titular del área de Hacienda. Con todo, Asián también espera que se cree un «frente común» de todas las fuerzas para que el archipiélago no sufra «esa discriminación que en principio está prevista».

Como explica la consejera, el archipiélago creía que la deuda a la baja se derivaba de una buena gestión de los equipos de Gobierno del archipiélago. Sin embargo, «desde el Ministerio de Hacienda» se ha trasladado que es porque no se tiene «infrafinanciación». Esto hace referencia a que las islas tienen unos fondos que las hacen estar «mejor financiadas que otras regiones de España» gracias al Régimen Económico y Fiscal.

Por todo ello, el archipiélago considera que esos fondos no deberían computar como parte del sistema de financiación autonómica, porque son «adicionales» para compensar «la situación especial de Canarias como región alejada y fragmentada». De ello deriva que, según la metodología planteada por la cartera de Hacienda se quite «de un plumazo» a las islas «1.700 millones de euros» porque considera que «no hemos estado infrafinanciados».

Por tanto, la consejera propone que la condonación se haga en base a la población ajustada, sistema que se usa en materia de financiación autonómica para repartir los fondos. En ella se tiene en cuenta no solo el número de habitantes, sino que se contemplan otros factores como cuántas personas mayores de 65 años hay o la población juvenil, entre otros. Siguiendo ese criterio a Canarias le corresponderían 4.080 millones de euros, mientras que con los cálculos actuales le tocan 3.259. Además, se ve perjudicada por el tope del 50% aplicado por el Estado, que penaliza a las regiones menos endeudadas.

Los presupuestos canarios llegan al Parlamento en octubre Canarias se prepara para aprobar las cuentas de la comunidad de cara a 2026. La Consejería de Hacienda ya ha presentado en tiempo y forma, antes del uno de agosto, el techo de gasto no financiero, calculado en un importe de 12.143 millones de euros, 538 millones de euros más que el año anterior. A partir de ahí ha comenzado la tramitación presupuestaria. En este caso, todas las consejerías tienen que indicar sus prioridades, y sus previsiones. Después de este trabajo, se elevarán al Consejo de Gobierno como anteproyecto de ley y, una vez aprobado, entrará en el Parlamento de Canarias, previsiblemente en octubre. Ante un escenario de incertidumbre y sin Presupuestos Generales del Estado sobre la mesa, la consejera de Hacienda del Ejecutivo canario, Matilde Asián, hace hincapié en el «esfuerzo» que hace la comunidad autónoma y su equipo para «presentar unos presupuestos pese a que el Gobierno de España no lo hace». Además, insiste en que el archipiélago «asume un riesgo» porque aún no se conoce el techo de gasto estatal y se informó de las cantidades de las entregas a cuenta un día antes de que lo marcara la ley. Pese a ello, la consejera insiste en que se presentarán «para darle esa certeza a los ciudadanos». Cuestiones de peso en las islas dependen de que los presupuestos salgan adelante, como las obras hidráulicas o las infraestructuras educativas de Canarias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó durante estas últimas semanas el compromiso de presentarlos antes de que acabe el año. «No sé si finalmente se aprobarán, pero se pagaría un precio demasiado alto por las condiciones que ponen partidos como Junts», sentencia Asián.