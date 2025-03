Canarias carga contra Hacienda por la «penalización» de 1.710 millones en la quita El Gobierno regional muestra su «desacuerdo» con la metodología del Ministerio que hace «presagiar» la idea de que Canarias no se considera infrafinanciada

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran CAnaria Lunes, 17 de marzo 2025, 17:40 Comenta Compartir

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, explicó este lunes que el Gobierno de Canarias está en total desacuerdo con los criterios utilizados con el Gobierno de España para llevar a cabo una condonación de deuda a las comunidades autónomas, pues a Canarias es la única región que pone un tope.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en Santa Cruz de Tenerife, Asián cargó contra el Ministerio de Hacienda, al que acusa de someter a Canarias a una «triple penalización» al poner un tope del 50% a la condonación de la deuda, lo que se traduce en 1.710 millones de euros menos de los 4.968 millones que recibiría sin este límite, y que atribuye a que se han computado como recursos los fondos de REF, sacando a la comunidad autónoma del grupo de las infrafinanciadas y omitiendo una flexibilización de la regla del gasto.

«Los recursos que recibimos por el IGIC o el AIEM no es una financiación adicional», explicó la consejera canaria, algo que debería entender el Gobierno central, dijo, que está recogido en el Estatuto de Autonomía de Canarias y que tiene amparo constitucional. Un dinero, «que lo entienda el Estado», que es utilizado «para servicios básicos de todos los canarios», apuntó Matilde Asián.

«Que no seamos una comunidad autónoma infrafinanciada es algo que no se entiende y preocupa», dijo Asián, que repitió que la metodología ministerial «debería ser sensata». También explicó que sólo a las comunidades autónomas que tienen superávit de años anteriores pendientes de destinar a reducir deuda se les descuenta esta cantidad y por ello la cuantía asignada a Canarias se verá minorada, en principio, en 524 millones de euros hasta fijarla en 2.735 millones, un 20% menos.

Para el Gobierno regional, «la verdadera condonación» para Canarias no parece que se vaya a materializar pues «no se nos trata como al resto». En cambio, con «la penalización» de Hacienda, «tenemos razones más que sobradas» para decir que «Canarias sale francamente mal» en la quita que pretende Madrid. «Si nos hubieran quitado esos 1.710 millones por el tope del 50% no estaríamos por encima de la asunción de deuda por habitante que se le hace a otras comunidades autónomas; estaríamos por debajo de Cataluña», señaló la consejera de Hacienda.

Con esa limitación del 50% la posición de Canarias en relación con el resto de comunidades autónomas puede verse afectada, cosa que preocupa al Ejecutivo regional. De acuerdo con la información trasladada por el Ministerio, a cada canario se le condonarían 1.468 euros por habitante ajustado, por los 1.873,62 de media de las comunidades autónomas, un 22% menos. Sin esa limitación del 50%, a cada canario le condonarían 2.238 euros, y Canarias ocuparía el quinto puesto por importe a condonar, que es un importe y posición más acorde a la situación de Canarias en términos de efecto del ciclo económico y financiación, por debajo de la media en el Sistema de Financiación Autonómico.

Avance de la ejecución presupuestaria correspondiente a 2024, La consejera de Hacienda Matilde Asián también presentó este lunes un avance de la ejecución presupuestaria correspondiente a 2024, según el cual a nivel de presupuesto de gastos consolidado el nivel de ejecución se situó en un 90,32% para el total de operaciones, y en un 89,93% para las operaciones no financieras, al haberse ejecutado o reconocido obligaciones por importe de 11.352 millones de euros sobre un crédito definitivo disponible de 12.637 millones. Por consejerías y entes, destaca la ejecución del 98,98% del Servicio Canario de la Salud, del 96,17% en la Consejería de Presidencia, el 96,10% en la de Educación y el 91% en Bienestar Social. Sin embargo, el nivel de ejecución de la Consejería de Hacienda es inferior debido a la orden de paralización de los proyectos de los edificios esenciales en las dos provincias, uno por necesidades en la cimentación del suelo en Gran Canaria y en Tenerife por riesgo de derrumbe próximo al edificio, explicó Matilde Asián, que indicó que retomarán los proyectos una vez se subsanen dichos defectos.