Asián asegura que en la mesa de la quita «no hay partidos políticos» y que allí representa a las islas

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, lamentó este jueves que su salida de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera junto a sus homólogos de las comunidades donde gobierna el Partido Popular se «politice» y asegura que en la mesa con el Ministerio «no hay partidos políticos. Hay representantes de las comunidades, en mi caso de los canarios. Esa es la relación que hay. La relación de partidos queda fuera».

Para Asián, donde sí se produce «debate político» y «es bueno» es el Congreso de los Diputados, que es a donde llegará la propuesta de la condonación de la deuda que propone el área de María Jesús Montero para convertirse en ley. «En el Congreso habrá debate político. Ayer [por el miércoles] no era el día de la política», afirma.

Por la mañana el presidente canario, Fernando Clavijo, mostró su disconformidad con la decisión de abandonar la reunión. «Fue una decisión personal», dijo el jefe del Ejecutivo, pero ««más que justificada».

«En el Consejo de Política Fiscal y Financiera se le quería dar el visto bueno a hurtarle a los canarios más de 1.000 millones de euros en la condonación de la deuda. Y lo que sí se había hablado en el Consejo de Gobierno era claramente el voto en contra a perjudicar a los intereses de Canarias. La consejera intentó localizarme a mí, al vicepresidente y no fue posible. Y la decisión de levantarse de la mesa fue una decisión personal de ella. Pero yo creo que eso es anecdótico desde el punto de vista técnico, estaba más que justificada la postura de Canarias y se la haremos llegar por escrito al Gobierno de España», señaló Clavijo.

El presidente canario abundó en que fue una «decisión personal» y que el no la compartía. «Nunca dejo de sentarme ni me levanto de una mesa donde se está debatiendo algo sobre Canarias. Pero en aquel momento yo estaba en La Palma, no nos pudo localizar y tomó esa decisión que, insisto, desde el punto de vista técnico». Y afirmó que tras hablar con ella «evidentemente esto no va a ocurrir más. Es mejor quedarse y votar en contra que no salir».

No quiere «politizar» la condonación de la deuda

Para Matilde Asián «todo lo que diga el presidente canario es adecuado». E insistió en que a ella lo que le produce «dolor» es que «siendo un tema tan importante se quiera politizar. «Si quieres debatir conmigo si esto es bueno o malo, si alguien puede justificar que a Canarias se le condone menos... A mí no me van a encontrar en un duelo político».

Por su parte, Dolores Corujo, diputada socialista en el Congreso, dijo ayer que era «un hecho inédito» que Canarias se levantara de la mesa del consejo «porque por primera vez el Gobierno de España condona la deuda que tienen contraída todas las comunidades autónomas y en este caso, Coalición Canaria y el Partido Popular se han querido levantar de la mesa, con lo que implica que 3.259 millones de euros serían condonados para las islas, lo que implica que la deuda contraída por habitante en Canarias sería de unos 1.448 euros». Y añadió que el Partido Popular «se ha convertido en el principal problema para los intereses de la ciudadanía de nuestro país y principalmente de los intereses de nuestra tierra».

El presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), Román Rodríguez, también criticó a Asián y cree que «actuó como integrante del PP a las órdenes de Feijóo y no como defensora de los intereses de Canarias, que es quien paga su sueldo y a quien debe servir».

Asián, sin embargo, considera que la condonación propuesta por Montero «perjudica» a las islas. «No estamos conformes con la metodología» del reparto, señaló, pero no han tenido oportunidad para debatirla. Según sus cálculos, la limitación de la quita al 50% aplicada a Canarias podría hacer perder 1.709 millones.