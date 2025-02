Malestar en CC por la actitud de Asián en la quita, pero el pacto «no peligra»

Luisa del Rosario Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de febrero 2025, 23:09 Comenta Compartir

La actitud de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, de marcharse con las comunidades gobernadas por el PP de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que se trataba esta semana la condonación de la deuda de las autonomías ha causado «malestar» entre las filas de Coalición Canaria (CC). El socio de Gobierno de la formación nacionalista, el PP, no informó con antelación lo que había decidido Asián. De hecho, el presidente canario, Fernando Clavijo, mostró este jueves su incomodidad por la decisión. Sin embargo, señalan fuentes nacionalistas, esta «anécdota», como la llamó Clavijo, no afecta al pacto de Gobierno. «El pacto no peligra», apuntan también desde el PP.

«En todos los pactos hay tensiones, eso es normal», aseguran desde Coalición Canaria. Pero lo que prima para los integrantes de la formación nacionalista es que la islas tengan un «gobierno estable» y eso creen que sigue garantizado.

Este jueves, Matilde Asián justificaba su decisión de abandonar la mesa y la desvinculaba de la estrategia de las comunidades del PP. Según ella, no fue una «decisión política», sino técnica. Fue la respuesta de las islas a una quita que es «injusta» con el archipiélago, señaló. Sin embargo, Asián posó junto a los consejeros y consejeras del PP a la salida de la reunión donde la responsable de Hacienda de Madrid tomó la palabra para decir que no iban a apoyar «cesiones a los independentistas».

«En todos los pactos» de Gobierno entre distintas formaciones «hay tensiones, eso es normal», dicen los nacionalistas

Lo cierto, sin embargo, es que, según el documento que hizo público el Ministerio de Hacienda, tres de la cuatro comunidades más beneficiadas por la quita son autonomías gobernadas por el PP: Andalucía, la región a la que se le condonará más deuda, 18.791 millones; Valencia que vería reducida su deuda en 11.210 millones y Madrid, que se desprendería de una deuda de 8.644 millones de euros. Aunque es verdad que la segunda más beneficiada es Cataluña, con 17.104 millones, ahora en manos del PSOE.

Dentro de CC, la decisión de Asián, reconocen, causó «sorpresa». Creen que la tomó «a su cuenta y riesgo» y la desvinculan de una estrategia promovida desde Génova para mostrar su poder. Pero recalcan que no fue «adecuada». Los nacionalistas se alinean con Clavijo y estiman que, para defender los intereses de Canarias, Asián debería haberse quedado en la mesa, y si no se tenían en cuenta los intereses de las islas, votar en contra de la condonación que propone la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

Estrategia política para mostrar el poder de Génova

Varios dirigentes del PSOE, entre ellos la propia Montero, han dado a entender que el plan del PP era no votar en contra porque muchas de sus comunidades quieren suscribir el convenio para acogerse a la quita. Todos acudieron a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y se mantuvieron en la mesa algo más de una hora. Eso permitió que el consejo alcanzara el 'quorum' necesario para constituirse y que la salida de los populares no anulara la votación. Es más, al estar ausentes, se registró como abstención, por lo que no habrá «contradicción» si las regiones del PP finalmente aceptan la quita. Políticamente, Génova muestra la fuerza de sus autonomías, pero no ha puesto en peligro la propuesta de la quita.

Reacción del PSOE

Por otro lado, la «decisión personal» de Asián, como la definió Fernando Clavijo, ha servido también para que el PSOE de Canarias llame la atención sobre la sintonía de los socios de Gobierno e, incluso, decir que CC es una «sucursal» del PP. Así lo defendió ayer Nira Fierro, presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento canario, en un audio remitido a los medios. «En política no se está para tomar decisiones personales y, si no lo saben, tienen un problema ellos y todos», afirmó.

«La señora Asián iba en representación de los canarios y canarias, no del Partido Popular», añadió. Fierro también recordó que el PP ha impedido el acuerdo para modificar la Ley de Extranjería y alcanzar un pacto sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados. Un tema prioritario en la agenda del Gobierno canario. Pero también el PP se opuso, recordó Fierro, «a la gratuidad del transporte o a las ayudas a la isla de La Palma». Por lo que a su juicio, «no es una decisión personal, es una estrategia ideológica del PP en contra de un Gobierno legítimo [en referencia al PSOE en España], y en contra de los canarios y canarias. Si el PP tiene una fuente inagotable de excusas, CC tiene fuente inagotable de justificaciones del PP. Clavijo es el mejor presidente del PP y CC es la sucursal del PP», añadió.

El pacto no se resiente

De momento, sin embargo, ni las pegas que está poniendo el PP para el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades, ni el plante al Consejo de Política Fiscal y Financiera hacen temblar el pacto de Gobierno en Canarias entre CC y PP. Una alianza que, además, dicen los populares, que sigue fuerte gracias a la «excelente» relación que mantiene el presidente Fernando Clavijo (CC) con su vicepresidente, Manuel Domínguez (PP).