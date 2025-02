Clavijo dice que la decisión de levantarse de la mesa de Asián fue «personal»

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de febrero 2025, 10:58 | Actualizado 11:28h. Comenta Compartir

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, aseguró este jueves que el abandono por parte de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera fue una «decisión personal», pero cree que esta «más que justificada».

«Ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se le quería dar el visto bueno a hurtarle a los canarios, pues más de 1.000 millones de euros de una condonación de una deuda. Y lo que sí se había hablado en el Consejo de Gobierno era claramente el voto en contra a perjudicar a los intereses de Canarias. La consejera intentó localizarme a mí, al vicepresidente y no fue posible. Y la decisión de levantarse de la mesa fue una decisión personal de ella. Pero yo creo que eso es anecdótico desde el punto de vista técnico, estaba más que justificada la postura de Canarias y se la haremos llegar por escrito al Gobierno de España», aseguró Clavijo en declaraciones a los medios de comunicación.

«Fue una decisión personal. Ustedes saben que yo no comparto. Nunca dejo de sentarme ni nunca dejo de levantar. O sea, ni me levanto de una mesa donde se está debatiendo algo sobre Canarias. Pero en aquel momento pues obviamente yo estaba en La Palma, no nos pudo localizar y tomó esa decisión que, insisto, desde el punto de vista técnico», añadió

Según Clavijo, ha hablado con Asián y «evidentemente no va a ocurrir más y es mejor quedarse y votar en contra del que no y no salir. O sea, salir de la reunión porque al final ha salido aprobado y va a salir aprobado de todas todas, porque el reglamento establece que el Estado tiene el 50% y con una sola comunidad autónoma y va a salir aprobado».

Lo aprobado ayer, abundó Clavijo, «no obedece ni al interés general, perjudica a Canarias y tenemos grandes dudas sobre la legalidad de lo mismo. Por lo tanto, por eso digo que la consejera, que es inspectora de Hacienda y tiene un profundo conocimiento de las leyes desde el punto de vista técnico y jurídico, es absolutamente impecable, intachable», aunque no comparte «la forma».

«Ya digo que nosotros siempre hemos dicho que donde se debata algo sobre Canarias tenemos que estar presentes y manifestar nuestra contrariedad a los efectos del resultado final. No afecta para nada porque evidentemente nosotros no estamos conformes y seguiremos articulando las medidas jurídicas y administrativas que sean necesarias para la defensa de los intereses de los canarios. Porque lo que no tiene sentido es que se le condone más deuda a la comunidad más rica en este caso y que no ha tenido una gestión adecuada de sus finanzas de España y que sin embargo, a Canarias, que somos la comunidad autónoma menos endeudada, se nos aplique un doble castigo el castigo del 50%, limitar la condonación al 50%».

Para el presidente de Canarias, el archipiélago ha sido «serio y riguroso con la gestión» no asumiendo «gastos que evidentemente han tenido un coste para la ciudadanía en sanidad, en bienestar social, en educación o que creen que no nos hubiese gustado poder haber gastado más en esas áreas», por eso no cree justo que «ahora tengamos que pagar parte de la factura de otros que no han sido tan serios y rigurosos».