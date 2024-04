Saul Goodman, un bufón en busca de aprobación constante

Nunca nadie amó tanto a alguien como Jimmy McGill a Kim Wexler, en una de las relaciones adultas que mejor se han contado en pantalla en los últimos años. Esta pareja nos permitió además conocer mejor y entender a aquel personaje estrafalario que apareció en la segunda temporada de 'Breaking Bad' (y se convirtió desde entonces y hasta el final en un imprescindible) y del que nos enamoramos después perdidamente en 'Better call Saul'. Porque ahí lo comprendimos. Y nos compadecimos de él.

Eterno perdedor, condenado a cruzar al lado oscuro, siempre sospechamos que detrás de aquel abogado sin escrúpulos que no tenia problema en asesorar a un narcotraficante como era Walter White había un ser herido, aunque no imaginamos de dónde habían provenido los ataques ni sospechamos que estos pudieran ser tan variados. El mundo no se lo puso fácil a este letrado, que luchó por conducir por el camino adecuado pero al que empujaron todo el rato hacia el carril equivocado. Y al final se quedó allí instalado, porque creyó que ese era su lugar natural.

Menos mal que Vince Gilligan supo ver el potencial del personaje. De su mente surgió en la serie original, 'Breaking Bad'. Entonces era Saul Goodman, el que considerábamos que era su nombre real. Charlatán de tres al cuarto que se dedicaba a defender a ovejas descarriadas. Podría haberse quedado en una aparición episódica, pero se ganó un puesto en el elenco principal. Y más tarde una ficción propia, un 'spin off' que nos explicaría de dónde venía este estafador. Ahí descubrimos que en realidad se llamaba Jimmy McGill. Que el cambio de nombre vino más tarde, cuando quiso huir de lo que era y apostar por un futuro seguro aunque fuese de la mano de malhechores.

En 'Breaking Bad' surgió como el abogado de un traficante de drogas que había sido detenido y que estaba dispuesto a cantar ante el juez. Esta circunstancia provocó que Walter White y Jesse Pinkman visitasen a Goodman para convencerle -es un decir- para que su cliente no hablase más de la cuenta. Este encuentro va a desembocar en una relación laboral con la particular pareja, pese a que todo el mundo le advierte de que no se involucre con ellos. No es la primera vez que no hace caso a los consejos de su alrededor y que esto le trae consecuencias.

Relación descompensada de hermanos

'Better Call Saul' nos trasladaba unos cuantos años atrás, cuando Jimmy trabajaba en un despacho de abogados junto a su hermano y ambos mantenían un vínculo descompensado. Mientras Saul se esfuerza por llamar su atención y por lograr su aprobación, el otro -Chuck- no deja de despreciarlo y de poner piedras en su camino porque no se fía de él ni lo valora. Será en este mismo contexto donde conocerá a Kim Wexler. Por ella intentará cambiar y estará dispuesto a hacer de todo para estar a su altura y conquistarla. Esa baja autoestima va a lastrar la relación entre ellos.

'Better Call Saul' había nacido para contarnos de dónde salía este personaje, para saber cómo terminó involucrándose en el negocio de la droga. Pero la ambición de la serie fue más allá. Y se centró en la relación afectiva que entablaron Saul y Kim. Los espectadores sabíamos desde el principio que ese vínculo no iba a acabar bien, porque en 'Breaking Bad' ella no había aparecido. Pero desconocíamos las causas del desenlace. Rara vez una relación madura se ha representado tan magníficamente en pantalla. Sus desencuentros, sus intentos por acoplarse a mundos opuestos, sus decepciones, su complicidad insuficiente para luchar contra la adversidad...

Bob Odenkirk fue el actor encargado de componer el personaje. Hasta que entró a formar parte del universo 'Breaking Bad' se había dedicado principalmente a la comedia, como guionista del 'Saturday Night Live' y como actor de títulos como 'Mr. Show'. Ese tipo de comedias las aprovecharía en 'Breaking Bad', en donde en muchas ocasiones actuaba como un bufón. La sorpresa llegó cuando se descubrieron sus dotes dramáticas. Los Emmy y los Globos de Oro regaron de nominaciones 'Better call Saul', pero ninguna se transformó en un premio. La sombra de 'Breaking Bad' había sido muy alargada. Esto no desmereció el trabajo de Odenkirk, convertido desde entonces en estrella. Lo hemos visto más tarde en películas como 'Mujercitas' o 'Nobody'.