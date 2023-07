Sorteo de 7 planes gastro en Las Palmas de Gran Canaria

Probar una de las mejores pizzas de la capital, saborear la mejor hamburguesa de Canarias, disfrutar de los desayunos más irresistibles en nuestra ciudad, o dar buena cuenta de los bocatas de calamares o de cochino más famosos, sin olvidar uno de los cachopos más populares y demandados en Las Palmas de Gran Canaria, están a golpe de click en este sorteo de Canarias7.

Sin olvidarnos del postre con una de las tartas de queso más impresionantes de la capital grancanaria.

Solo tienes que ser usuario registrado de nuestra web y participar para ganar una de estas propuestas. Una, dos, tres o todas, porque podrás participar en tantas como te apetezcan.

Dos irresistibles pizzas de Comando Pikza

Ampliar Pizza de Comando Pikza C7

Si quieres probar las pizzas más impresionantes y al nivel de los paladares más exigentes, pincha en el siguiente enlace y podrás ganar dos pizzas irresistibles.

Dos hamburguesas top en nuestra cuidad, con All or Nothing

Ampliar

Si participas en este sorteo, podrás disfrutar de 2 hamburguesas NYC con doble ración de 70 g de carne madurada, doble queso cheddar americano, cebolla caramelizada, bacon ahumado y salsa especial AON. Solo tienes que pinchar en el enlace para poder probar las mejores hamburguesas de toda Canarias.

Mol, los desayunos más ricos y encantadores en Las Palmas de Gran Canaria

Ampliar Bocadillos de Mol Café C7

Para disfrutar de los desayunos más famosos de la capital grancanaria, solo tienes que pinchar en el enlace. Toda una experiencia, de lo más deliciosa e inolvidable.

Marchando una de bocata de calamares de Manuela Jimena

Ampliar Bocata de calamares de Manuela Jimena C7

Elige con quien y participa desde el enlace para que puedan disfrutar juntos de los bocatas de calamares más crujientes, castizos y sabrosos de nuestra capital.

Dos bocadillos de cochino inolvidables de Anteo

Ampliar Bocadillo de cochino de Anteo C7

Dicen que, una vez que pruebas estos bocadillos, no dejas de soñar con ellos. En este sorteo los hacemos realidad y participando desde el enlace, podrás ganar 2 bocadillos de cochino absolutamente adictivos.

El cachopo más famoso, en la Tasquita D´Iván

Ampliar Cachopo de la Tasquita D´Iván C7

A diario se llena este local de nuestra capital y día tras día, el cachopo es su plato más aclamado. ¿Quieres probarlo? Pincha en el enlace y sabrás el porqué de su fama, desde el primer bocado.

La impresionante tarta de queso de La Patineta

Ampliar Tarta de queso de La Patineta C7

Una de las mejores tartas de queso que existen en nuestra capital, podrá ser tuya, participando en el enlace. El premio más dulce de nuestro sorteo.