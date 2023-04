Gran Canaria en 20 bocadillos: tan consumidos como variados

Nos hemos dado una vuelta a la redonda en Gran Canaria a través de sus bocadillos más populares y el paseo no ha podido ser más suculento. Hay bares donde este producto es el auténtico rey de la casa, y restaurantes más creativos donde el bocadillo forma parte de la mente del chef. Más humildes, más logrados, más sencillos o más complejos. Lo cierto es que el panorama de bocadillos en la isla tiene para todos los gustos, y aquellos lugares famosos por ellos son paradas con lista de espera y colas interminables. Esté donde esté.

Bocadillos de pata

Yazmina

Aquí no hay dudas: estamos ante la mediática cafetería de Telde que presume de tener el mejor bocadillo de pata. Sea así o no, lo cierto es que traspasan fronteras y para muchos no hay visita a Gran Canaria sin parada en el Yazmina. La principal duda del cliente aquí es: ¿con queso o sin queso?

Ampliar Pata con queso del Yazmina. C7

El Sobrino

Muy cerquita del Yazmina, El Sobrino es el encargado de abrir el gran dilema de los amantes de este bocadillo. ¿Es o no es mejor que el de su vecino? Eso da igual, lo que sí es cierto es que es una autoridad en la zona, muy querido y sobre todo muy saboreado. Cuenta con una legión de seguidores.

Ampliar Bocatas de pata de El Sobrino. C7

Cantina del campo de fútbol de San Mateo

El secreto mejor guardado solo accesible a quienes han tenido la suerte de probarlo consiste en un bocadillo de pata asada, jugosa, sabrosa y perfectamente cortada, resguardada en un pan artesano de Panaderías Pulido. Quien lo prueba repite porque solo podrá hacerlo si se está disputando un partido en el campo de fútbol de San Mateo que es cuando esta cantina y su secreto están a disposición del público.

Ampliar Un secreto muy codiciado. Bocadillo del campo de fútbol de San Mateo. C7

Vaquería Las Salinas

Un lugar que hay que visitar sí o sí y la experiencia que recomendamos no se pierda bajo ningún concepto es de la disfrutar de un bocata de pan y queso tierno artesano, con su pata de cerdo perfectamente asada y acompañarlo todo de un buen tazón de leche con gofio.

Ampliar El estilo de La Vaquería también forma parte de su encanto. C7

Bocadillos de tortilla

La Garriga

Sin duda, uno de los bocadillos de nuestra lista con más historia y recorrido y con una interminable lista de adeptos. Aunque no hay que despreciar sus también famosos bocadillos de pata y de pollo, con su famoso alioli y sus rodajitas de tomate. Los días de sol y playa, lo más frecuente es que se encuentre con una larga cola de 'peregrinos' para recoger el bocata más famoso de Las Palmas de Gran Canaria.

Ampliar Un histórico: el de La Garriga. C7

Bocadillos de jamón

Mundo Ibérico

Solvencia, regularidad, buen producto y perfecto para un desayuno en condiciones. Mundo Ibérico forma parte ya del panorama gastronómico del buen embutido en la capital, con el jamón como gran referente en la materia. Con aceite de oliva virgen extra y con el tomate, si así corresponde, o tan solo con el jamón. No falla.

Ampliar Desayuno completo, con el bocata de jamón, de Mundo Ibérico. C7

El Buen Jamón

En plena calle Luis Doreste Silva existe desde hace bastante tiempo un templo al jamón serrano en particular y los mejores embutidos en general. Ya solo con el olfato, podría guiarse a ciegas desde dos calles más allá. Su bocata de jamón podría estar expuesto en un museo porque sencillamente es una obra de arte.

Ampliar Bocadillos de El Buen Jamón. No fallan. C7

Bocadillos de calamares

Dos Hermanos

El éxito rotundo de su bocadillo de calamares saharianos, recubiertos por una fritura perfecta, su alioli sin pesadeces, su pan de puño artesano de Amaro y el original acompañamiento de papas fritas y ensalada de col, son fruto del respeto a la tradición de los dos hermanos propietarios del local, y que sus hijos siguen poniendo en práctica sin atajos. El bocadillo de nuestra isla redonda que sorprende, muy gratamente, siempre.

Ampliar Calamares 'con todo' de Dos Hermanos. C7

La Palmera

Bocado exquisito y delicado donde los haya. Para disfrutar en mesa y así tener de vista el resto de la carta de este maravilloso y único restaurante. El alioli que lo hidrata y el espectacular pan que lo envuelve lo convierten en el bocado más exclusivo de nuestra lista.

Ampliar Los admirados bocadillos de calamares de La Palmera. C7

Bocadillos de mesa y mantel

Anteo

El bocadillo de cochino de Anteo Bar Gastronómico es una auténtica locura de sabores, equilibrios y potencia. Pan brioche relleno de cochino canario, cocinado a 65 grados y aliñado con miel de caña y soja, coronado con encurtido de pepinillo y cebolla, además del alioli casero de cilantro. No comerá otro igual. Puro placer.

Ampliar Bocadillo de cochino de Anteo. C7

Dorotea

Este joven local no deja de sorprender en cualquiera de sus elaboraciones, pero su bocadillo de cochino merece un doble redoble de tambores. Pan de huevo de bombón, cochino negro cocinado a baja temperatura, mojo de cilantro, chicarrón de cerdo y parmesano. Tape, apriete y lléveselo a la boca. Cerrará los ojos tan pronto como reciba las primeras sensaciones, porque este bocata es un sueño.

Ampliar

Platóniko

Un perfecto y jugoso pastrami dentro de un pan blanco de masa madre. Terminará el bocadillo, pero no podrá dejar de chuparse los dedos y es ese, muy probablemente, el efecto que Platóniko quiere conseguir. Comida callejera en mesa, para disfrutar de un festín gastronómico que poco tiene que ver con lo cotidiano y mucho con lo extraordinario.

Ampliar Bocadillo de pastrami de Platóniko. C7

Simples, pero con magia

Imperial

Es uno de los singulares, y eso es sencillamente por su sencillez. Un bocadillo de «solo costillas» asadas. Eso sí, jugosas, con mucho sabor, y marca de la casa. Aquí son especialistas en asados, y ahí no fallan. Evidentemente, al primer bocado sale uno de dudas de la soledad de la carne entre el pan. No necesita nada más.

Ampliar Solo costillas del Imperial. C7

Casa Alonso

Caballas en conserva, tomate, cebolla roja, aceite y vinagre. A veces la sencillez es el camino más certero para alcanzar el éxito, y si no que se lo digan a la cafetería Casa Alonso, toda una institución en Telde, donde este humilde bocadillo reúne a diario a cientos de clientes que van desde cualquier punto de la isla.

Ampliar Célebre bocadillo de caballas de Casa Alonso. C7

La Bodega de Guía

No podía faltar un buen bocadillo de queso de Gran Canaria, con isla como una de las grandes patrias de los mejores quesos del mundo, con el de flor como gran emblema. En este icónico local uno puede deleitarse con un simple pero glorioso bocadillo. Ese es el poder de nuestros quesos, banderas e identidad de la isla.

Ampliar Fachada de la emblemática Bodega de Guía. C7

Uno de chorizo de Teror

Es obvio e innegociable. Un bocadillo de chorizo de Teror alimenta el alma y alegra el peor de los días. Y lo mejor -y casi obligatorio- es disfrutarlo allí, en el precioso municipio de la Virgen del Pino. En la pequeña tienda sin nombre al lado de la plaza los preparan a las mil maravillas, y no hay excusa mejor para repetir una y otra vez.

Ampliar El icónico bocadillo de chorizo de Teror. C7

Bocadillos de algo con todo

Mesón del Bocadillo

En el encantador pueblo de Agaete encontramos este mesón, también encantador, donde encontrarás auténticos bocadillos de autor, cada uno con sus nombres e ingredientes de lo más originales, como el Guaci, de queso tierno, berenjena, tomate seco y rúcula, o el Gerónimo, con pechuga, bacon y 4 quesos.

Ampliar Mesón del bocadillo. Paraíso de este producto en Agaete. C7

Cervecería Ca´Jonás

Más de 30 años llevan en este piscolabis haciendo de los bocadillos con todo un universo de sabores y formas entre panes. Variedad casi infinita, pero le recomendamos que no se pierda el bocata barbacoa con cebolla caramelizada.

Ampliar

Hamburguesería La Piscina

En el barrio capitalino de La Isleta nos encontramos con este punto de encuentro que arrasa desde que abre hasta que cierra. No solo con vecinos del barrio, que también, sino de gente que se acerca desde cualquier punto para disfrutar con las hamburguesas, las papas... y los bocadillos. Numerosas variedades de beicon, cochinillo, pechuga, lomo, pepito o solomillo. Vamos, que por bocadillos que no sea.

Ampliar Bocadillo bien surtido, marca de la casa de La Piscina. C7

El Cubillo

Otro de los grandes clásicos del listado y otras de esas paradas a las que no resiste mucha de su clientela, que sabe que allí, en la estación de servicio ubicada en Telde -probablemente la capital insular del bocadillo- se preparan auténticas joyas. La variedad es amplia, aunque el de carne en salsa es uno de los más demandados.