All or Nothing Burguer vuelve a sorprendernos con un nuevo local en la capital grancanaria

Lo que empezó a cocinarse en casa y solo para amigos, , como ya en su día contamos desde Canarias7, hoy es la mejor hamburguesería de toda Canarias, gracias a Tanis, a su valentía, su empeño y su humildad por hacer las cosas bien y cómo tienen que hacerse, sin más intención que la de hacerle llegar al público hamburguesas de excepcional calidad y con sabor y texturas extraordinarias. Y así ha sido porque en tan solo ocho meses, dos campeonatos en su palmarés y una afluencia de público intensa y constante han llevado a que Tanis y todo su equipo, al que él denomina familia, nos vuelvan a sorprender.

Hoy, se inaugura en nuestra capital un segundo All or Nothing, en el barrio de Siete Palmas, del que, estamos seguros, se hablará tanto o más que el primero, donde se gestó Ess-a-burguer, conocida y reconocida, más allá de nuestro archipiélago

Ampliar Loredana y Tanis en el nuevo All or Nothing en Siete Palmas C7

Arrancan con nueva propuesta

Romper las normas es su máxima y, cada mes sorprende a su público y lo persuade con nuevas incorporaciones en su carta. Algunas de manera exclusiva o limitada y otras que llegan para quedarse y que, en poco más de ocho meses, se han convertido en clásicos imprescindibles.

Para dar la bienvenida a su público en Siete Palmas, nada mejor que la Sheep Truffle, hamburguesa inspirada en lo más underground de Camden Town, con 180 gramos de carne madurada, seleccionada y picada esa misma mañana por el equipo, un suave queso de oveja, cebolla caramelizada, mermelada de higos, bacon ahumado y mayonesa de trufa en su justa medida.

Ampliar Hamburguesa Sheep Truffle para el mes de julio en All or Nothing C

Un local que dará mucho que hablar

Una envidiable esquina como escaparate de las hamburguesas más soberbias de Canarias, en Fondos de Segura, donde, desde un día antes de su apertura, el público no dejaba de intentar entrar guiados por el ansia que despiertan todas sus elaboraciones y es que, a día de hoy, pocos son los han podido resistirse a los ingredientes de excepcional calidad, hechos con criterio, razón y corazón, como lo son todas las hamburguesas que se elaboran en All or Nothing. Smash burguers o hamburguesas más tradicionales de 180 gramos, junto con irresistibles chiken balls, sus famosísimos Ignacio/Nachos/Nachete y sus fritas Pulled pork.

Smash burguer, fries pulled pork y chiken balls de All or Nothing

La estética del local, tan fuera de la norma como la carta, sorprende y agrada en partes iguales. Grafitis que se salen de lo común, cocina vista y a la vista de todo el público, una atención amigable y todo lo que sale de esa plancha, esperando a que se disfrute. Así es el nuevo All or Nothing, un ambiente cargado de detalles, una explosión de creatividad en cada rincón y en cada bocado, donde lo único imposible será no disfrutar de la experiencia.

Les recomendamos que reserven desde este enlace, para no quedarse con las ganas.